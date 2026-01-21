Munkahelyi baleset Gödöllőn: tömörítőgép szorította teherautónak a dolgozót

Mentősök rohantak Gödöllőre ahhoz a hulladékkezelő központhoz, aminek a területén csúnya, kis híján pedig végzetes munkahelyi baleset történt hétfőn (január 19.): egy, a hulladékfeldolgozó tömörítőgép egy teherautónak nyomott egy ott dolgozó férfit. A Gödöllői Hírek információi szerint az eset a délutáni órákban történt az Ökörtelek-völgyi hulladékkezelő központjában, a helyszínre pedig azonnal riasztották a mentősöket is.
Információink szerint a középkorú dolgozó, P. Sándor éppen munkanapja végét töltötte, amikor a tömörítőgép tolatni kezdett.
Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan hogyan történt a baleset, de megeshet, hogy egyetlen pillanatnyi figyelmetlenség, vagy egy rossz mozdulat - és a férfi máris a tömörítő és a teherkocsi közé szorult.
Úgy tudni, hogy Sándor elesett, a férfit pedig még közel két méteren keresztül tolta is a hatalmas monstrum. Ekkor már a mentők is a helyszínre siettek, úgy értesültünk, hogy a férfi súlyosan megsérült. Ezt az Országos Mentőszolgálat is megerősítette, akik elárulták, hogy a férfit ezután kórházba vitték.
A helyszínről egy férfit szállítottak bajtársaink súlyos sérülésekkel kórházba
- mondta el a Borsnak Sebő Katalin, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője. Úgy tudjuk, hogy a férfit jelenleg is kórházban ápolják, állapota súlyos, de stabil és nem életveszélyes. Sándor balesete óta lábadozik, most minden munkatárs, ismerős és családtag azért imádkozik, hogy felépüljön a sérüléseiből. Mint megtudtuk: most annyit remélnek, hogy nem szenvedett maradandó sérüléseket:
Hatalmas fájdalmat kellett, hogy átéljen. Nagyon reméljük, hogy úgy felgyógyul, hogy nem marad vissza neki semmi
- vélekedett a férfi egyik ismerőse. Azt egyelőre továbbra sem tudni, hogy ki a felelős a hátborzongató balesetért, ahogyan azt sem, hogy indult-e vizsgálat az ügyben. Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste a hulladékkezelő központot és a rendőrséget is, válaszuk esetén cikkünket frissítjük.
