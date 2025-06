„Hősként ment el” – az egész város gyászolja a 29 éves Károlyt

Nem ez volt az egyetlen tragikus munkahelyi baleset az elmúlt napokban: június 12-én ugyanis Zuglóban is meghalt egy férfi munka közben. Bár a férfit a rejtélyes baleset után a mentők kórházba vitték, kiderült, hogy életét már nem sikerült megmenteni, és a kórházban meghalt. Zugló polgármestere közölte: a Zuglói Zrt. vállalja a temetési költségeket, valamint jogi és ügyintézési segítséget is biztosít, továbbá a cég mindenben együttműködik a hatóságokkal, emellett belső vizsgálat is indult az ügyben.