Munkába menet hunyt el a gödöllői családapa, tucatnyian gyászolják Eriket

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 20:00
B. Erik éppen munkába indult Gödöllőről, amikor kocsijával áthajtott egy mély munkagödrön, majd egy konténernek csapódott. A háromgyerekes családapa életveszélyesen megsérült. Bár a kórházban mindent megtettek azért, hogy megmentsék, Erik szervezete 6 nap után feladta a harcot. Szerettei és barátai összetörten gyászolják.

A döbbenetes és tragikus végkimenetelű baleset még november 27-én hajnalban történt, a gödöllői Blaháné utcában. A Bors úgy tudja, hogy a kocsiban ülő 3 gyermekes családapa, B. Erik aznap, mint mindig, dolgozni indult, amikor áthajtott egy munkagödör felett, végül pedig egy konténernek csapódott.

A családapa egy munkagödörbe hajtott
A családapa egy munkagödörbe hajtott a gödöllői Blaháné utcában, majd egy konténernek  Fotó: Google.maps

Munkagödörbe hajtva halt meg a gödöllői családapa

A kocsi oldala teljesen összetört, Erik pedig beszorult az autóba, ahonnan csak a tűzoltók tudták kiszabadítani. Azt már ekkor tudták, hogy hatalmas a baj: úgy tudjuk, hogy a férfi több csontja is eltört, több szerve is sérült, már a helyszínen stabilizálni kellett az állapotát.

- Munkagödrön áthajtva konténernek ütközött egy személygépkocsi péntekre virradóra Gödöllőn, a Blaháné utcában. A gépkocsiban egyedül a sofőr utazott, aki a roncsba szorult. A gödöllői hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével a beszorult embert a roncsból kiszabadították, áramtalanították és átvizsgálták a járművet, majd biztosították a helyszínt - közölte a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 

A mentősök végül élet és halál közti állapotban szállították kórházba. Itt megkezdődött a harc a férfi életéért: az orvosok ugyanis szinte minden nap azért küzdöttek, hogy megmentsék a családapát. Az összetört rokonság eközben, bár próbálta tartani magát, a kétségbeesés határán voltak, ugyanis a férfi állapota továbbra is ingatag volt. Szerettei ezért imaláncot indítottak Erik életéért: 

Kérem minden ismerősömet, testvéremet, hogy indítsunk egy imaláncot a bátyámért, Erikért. Hisz az imának ereje van! Sajnos ma reggel munkába menet balesetet szenvedett, még mindig a műtőben van, állapota kritikus. Imádkozzunk érte, hogy hazajöjjön a családjához és a kislányához, akit imád

 - könyörgött közösségi oldalán a férfi testvére. 

Bár a család, a barátok, az ismerősök és a környék jó része Erikért fohászkodott és az utolsó másodpercig reménykedtek, november 26-án minden remény elveszett: Erik szervezete feladta a harcot és a kórházban elhunyt. Szerettei élete aznap kettétört, mint mondták: egy tisztességes, mélyen vallásos, becsületes, csak a családjának élő, dolgos ember távozott, aki már sosem láthatja felnőni a gyermekeit.  Azt, hogy pontosan miért és hogyan is történhetett meg a baleset, azt egyelőre nem tudni, annyi azonban bizonyos, hogy Erik rengeteget vezetett, így korántsem számított rutintalan sofőrnek. A körülményeket a rendőrség vizsgálja. 

 

