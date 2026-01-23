"Miért kell ezt nekem kibírnom?" - nehéz műtét vár Szofira, a lyukasszívű kislányra

Szofi mindössze 11 éves, de már több időt töltött kórházban, mint más egész életében. A mozgássérült kislány koraszülöttként és lyukas szívvel látta meg a napvilágot, az inkubátorban pedig agyvérzést kapott. Járni megtanult, de mindkét lábán sínt visel, különben a bokái befelé fordulnának. A fejébe egy shunt került, amivel a felgyülemlett agyvizet a gyomorba vezetik.
Rózsa, Szofi édesanyja igyekszik mindent megadni a kislányának. A gyermek néha elkeseredik, de a szülő olyankor igyekszik rávilágítani az élet szépségeire. A kislány pedig élvezi az apró örömöket, például akkor is madarat lehetett vele fogatni, amikor munkatársaink és a Fővárosi Nagycirkusz szervezésében találkozhatott – a 2026-os Monte-Carlo-i Cirkuszfesztiválon Arany Bohóc-díjat nyert – Richter Angelinával, mi több az artistalány lovára is felülhetett.
Szofit 2024 októberében a világhírű barcelonai orvos, dr. Nazarov is megoperálta. Az eljárás lényege, hogy a páciens lábujja hegyétől a feje búbjáig összesen 18 apró bemetszést végeznek. Az úgynevezett miotenofasciotomia azért szükséges, hogy a túl feszes inakat lazítsák. A beavatkozás eredményesnek bizonyult, a végtagja lazábbá vált. Az eltelt hónapok alatt a gyermek lába azonban ismét elkezdett feszülni, az állapot javítására pedig a hazai orvosok egy, a végtag begipszelését is magába foglaló kezelést terveznek. Ez azonban úgy tűnik, várat magára, hiszen időközben kiderült, hogy a kislány veséjével is problémák vannak.
A vesevezetéke nem elég széles, ez pedig elfolyási akadályt jelent. Ez a vesék megduzzadásával jár. A problémát úgy tervezik kiküszöbölni, hogy beültetnek egy újabb shuntöt Szofi szervezetébe, ezúttal a vesét kötik össze a húgyhólyaggal
– magyarázta Rózsa.
A gyermeket egyre gyakrabban kínozzák fájdalmak. Az egyik éjjel keservesen felébredt, és feltette az édesanyja számára az elképzelhető legszomorúbb kérdést:
Anya, mondd meg nekem, miért nem lehetek olyan, mint a többi ember? Miért kell ezt nekem kibírnom?
