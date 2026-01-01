„Szívünk minden szeretetével gondolunk rátok” – Hálával és szeretettel kezdik az új évet Mirkó és édesanyja

A betegség tünetei már Mirkónál is jelentkeztek: nehezebbé vált a járása, egyre kevesebb sétát tesz meg örömmel. Ezért 2025-ben Dékány Tímea, a kisfiú édesanyja egyedülálló anyaként minden követ megmozgatott, hogy kisfia közelebb kerülhessen az életmentő génterápiához. Így küzd Mirkó és anyukája a Duchenne szindróma ellen 2026-ban is!
2025-ben Mirkó és Tímea kemény, de reményteljes évet zárt. Az év elején felcsillant a remény, amikor kiderült, hogy van elérhető gyógyszer, amely lassíthatja a betegség előrehaladását. A dubai génterápia azonban még mindig rendkívül költséges: több százmillió forint szükséges a kezeléshez.
Tímea nem adta fel: sütivásárokat szervezett, koncerteket rendezett, adománygyűjtéseket indított – ezeknek köszönhetően több mint 100 millió forint gyűlt össze. Mirkó életét azonban gyorsan sorvadó izmai miatt minden nap befolyásolja a betegség, és amint a kerekesszékes állapot kialakul, a génterápia már nem biztos, hogy alkalmazható. Ha a kezelés nem történik meg időben, a kisfiú légzése és szíve is veszélybe kerülhet. A szakértők szerint megfelelő kezelés nélkül a maximális életkora 40 év körül alakulhat.
Ha az elkövetkező öt évben sikerül összegyűjtenünk a szükséges 900 millió forintot, az életmentő terápiához közelebb kerülhetünk. Számunkra az az életet jelentené. Minden adomány olyan, mint a csillagok az égen, segítenek közelebb vinni minket az életmentő génterápiához
– mondta Tímea.
A tél egyik legmeghatóbb pillanata Üllésen, a 3. adventi vasárnapon következett be, amikor jótékonysági sütivásárt rendeztek Mirkóért. A rendezvény nemcsak finom illatokkal, hanem rengeteg szeretettel és összefogással telt. Összesen 132.000 forint gyűlt össze, ami apró de szeretetteljes segítséget jelent a kisfiú és anyukája számára.
Szavakkal nehéz kifejezni, mennyire hálásak vagyunk mindenkinek, aki részt vett a rendezvényeken és támogatta Mirkót. Ez az összefogás nemcsak pénzt jelent, hanem reményt is. Minden apró segítség erőt ad a mindennapokhoz, és megerősít minket abban, hogy nem vagyunk egyedül ezen az úton.
– mondta meghatottan Tímea.
A kemény év után sem állhat meg az élet. Mirkónak naponta szüksége van terápiákra, kezelésekre és gyógyszerekre, hogy lassítani lehessen a betegség előrehaladását.
Most, ahogy az év vége elment a fejünk felett, azt kívánjuk, hogy az új évben is legyen remény, mosoly, és apró csoda Mirkó életében. Mi mindenért nagyon hálásak vagyunk, és köszönjük, hogy fogjátok a kezünket ezen a nehéz úton.
– zárta gondolatait Tímea. ITT tudjátok támogatni Mirkó küzdelmét!
Érdekel Mirkó története? Nézd meg az alábbi videóban!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.