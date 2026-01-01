„Szívünk minden szeretetével gondolunk rátok” – Hálával és szeretettel kezdik az új évet Mirkó és édesanyja

A betegség tünetei már Mirkónál is jelentkeztek: nehezebbé vált a járása, egyre kevesebb sétát tesz meg örömmel. Ezért 2025-ben Dékány Tímea, a kisfiú édesanyja egyedülálló anyaként minden követ megmozgatott, hogy kisfia közelebb kerülhessen az életmentő génterápiához. Így küzd Mirkó és anyukája a Duchenne szindróma ellen 2026-ban is!

2026-ban is rendületlenül küzd Mirkó és édesanyja a Duchenne-szindróma ellen — a betegség ellen, amely nap mint nap próbára teszi a kisfiú életét, de a reményt nem veheti el (Fotó:Olvasói)

2026 új remény és a küzdelem a Duchenne ellen

2025-ben Mirkó és Tímea kemény, de reményteljes évet zárt. Az év elején felcsillant a remény, amikor kiderült, hogy van elérhető gyógyszer, amely lassíthatja a betegség előrehaladását. A dubai génterápia azonban még mindig rendkívül költséges: több százmillió forint szükséges a kezeléshez.

Tímea nem adta fel: sütivásárokat szervezett, koncerteket rendezett, adománygyűjtéseket indított – ezeknek köszönhetően több mint 100 millió forint gyűlt össze. Mirkó életét azonban gyorsan sorvadó izmai miatt minden nap befolyásolja a betegség, és amint a kerekesszékes állapot kialakul, a génterápia már nem biztos, hogy alkalmazható. Ha a kezelés nem történik meg időben, a kisfiú légzése és szíve is veszélybe kerülhet. A szakértők szerint megfelelő kezelés nélkül a maximális életkora 40 év körül alakulhat.

Ha az elkövetkező öt évben sikerül összegyűjtenünk a szükséges 900 millió forintot, az életmentő terápiához közelebb kerülhetünk. Számunkra az az életet jelentené. Minden adomány olyan, mint a csillagok az égen, segítenek közelebb vinni minket az életmentő génterápiához

– mondta Tímea.

A tél egyik legmeghatóbb pillanata Üllésen, a 3. adventi vasárnapon következett be, amikor jótékonysági sütivásárt rendeztek Mirkóért. A rendezvény nemcsak finom illatokkal, hanem rengeteg szeretettel és összefogással telt. Összesen 132.000 forint gyűlt össze, ami apró de szeretetteljes segítséget jelent a kisfiú és anyukája számára.

Szavakkal nehéz kifejezni, mennyire hálásak vagyunk mindenkinek, aki részt vett a rendezvényeken és támogatta Mirkót. Ez az összefogás nemcsak pénzt jelent, hanem reményt is. Minden apró segítség erőt ad a mindennapokhoz, és megerősít minket abban, hogy nem vagyunk egyedül ezen az úton.

– mondta meghatottan Tímea.