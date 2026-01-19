"Emberséggel segítette a bajbajutottakat" – gyászol a mentőszolgálat, 33 éven át szolgáló kollégát vesztettek el

Az Országos Mentőszolgálat mély megrendüléssel és tisztelettel búcsúztatta el egyik bajtársukat, Békési Lajost, aki több mint 3 évtizeden át szolgált.

Gyászol az Országos Mentőszolgálat Fotó: zignal_88 / Shutterstock

33 év szolgálat után hunyt el a mentőszolgálat egyik tagja

Mély megrendüléssel és tisztelettel búcsúzunk Békési Lajos bajtársunktól, aki 33 éven át szolgálta az Országos Mentőszolgálatot. Több mint három évtizedes pályafutása során hivatásának élt: csendes elszántsággal, szakmai alázattal és emberséggel segítette a bajbajutottakat

– olvasható a mentősök hétfői posztjában.

Kollégájuk éveken át a Derecskei Mentőállomás oszlopos tagja volt, ahol példamutatásával és munkájával meghatározó tagja volt a közösségnek.

Kollégái számíthattak rá a legnehezebb helyzetekben is, jelenléte biztonságot, nyugalmat és tartást adott. Tudása, tapasztalata és bajtársiassága maradandó nyomot hagyott mindannyiunkban.

A mentőszolgálat hozzátette, hogy öröksége és emléke tovább él a szolgálatban eltöltött évek és a számtalan közösen átélte bevetésben, illetve a rendkívüli emberi tartásban, amelyet képviselt.