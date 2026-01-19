"Emberséggel segítette a bajbajutottakat" – gyászol a mentőszolgálat, 33 éven át szolgáló kollégát vesztettek el

Az Országos Mentőszolgálat mély megrendüléssel és tisztelettel búcsúztatta el egyik bajtársukat, Békési Lajost, aki több mint 3 évtizeden át szolgált.
Mély megrendüléssel és tisztelettel búcsúzunk Békési Lajos bajtársunktól, aki 33 éven át szolgálta az Országos Mentőszolgálatot. Több mint három évtizedes pályafutása során hivatásának élt: csendes elszántsággal, szakmai alázattal és emberséggel segítette a bajbajutottakat
– olvasható a mentősök hétfői posztjában.
Kollégájuk éveken át a Derecskei Mentőállomás oszlopos tagja volt, ahol példamutatásával és munkájával meghatározó tagja volt a közösségnek.
Kollégái számíthattak rá a legnehezebb helyzetekben is, jelenléte biztonságot, nyugalmat és tartást adott. Tudása, tapasztalata és bajtársiassága maradandó nyomot hagyott mindannyiunkban.
A mentőszolgálat hozzátette, hogy öröksége és emléke tovább él a szolgálatban eltöltött évek és a számtalan közösen átélte bevetésben, illetve a rendkívüli emberi tartásban, amelyet képviselt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.