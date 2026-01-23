Mentőhelikopter balesetezett Nyírbátorban

Mentőhelikopter érkezett Nyírbátorba, az egyik forgalmas körforgalomhoz. Amikor le akart szállni, egy koppanást lehetett hallani, majd repkedtek a fémforgácsok. Mint kiderült, a mentőhelikopter egyik rotorja leszállás közben ledarálta az egyik közlekedési táblát.
A mentőket egy gyerek miatt riasztották a helyszínre, aki rosszul lett, lázgörcsöt kapott. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a Tényeknek elmondta, hogy a helyszínre mentőtisztikocsi, majd mentőhelikopter is érkezett. Közben a kisfiú visszanyerte az eszméletét, így stabil állapotban, mentőautóval vitték sürgősségi osztályra. A mentőhelikopterre nem volt szükség.
A helyiek meglepődtek, nem láttak még ilyet a városban.
Ritka az, amikor Nyírbátorban egy helikopter pont a körforgalom egyik legforgalmasabb helyén próbál leszállni. Az élet ilyen
– mondta egy helyi férfi.
Az esetben nem sérült meg senki. A helikopter a további vizsgálatokig nem üzemképes, a hatóságok vizsgálják az esetet. A mentők addig egy tartalékhelikoptert állítanak szolgálatba.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.