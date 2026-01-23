Mentőhelikopter balesetezett Nyírbátorban

Mentőhelikopter érkezett Nyírbátorba, az egyik forgalmas körforgalomhoz. Amikor le akart szállni, egy koppanást lehetett hallani, majd repkedtek a fémforgácsok. Mint kiderült, a mentőhelikopter egyik rotorja leszállás közben ledarálta az egyik közlekedési táblát.

Gyerekhez riasztották a mentőhelikoptert. (Képünk illusztráció)

Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap

Egy gyerekhez riasztották a mentőhelikoptert

A mentőket egy gyerek miatt riasztották a helyszínre, aki rosszul lett, lázgörcsöt kapott. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a Tényeknek elmondta, hogy a helyszínre mentőtisztikocsi, majd mentőhelikopter is érkezett. Közben a kisfiú visszanyerte az eszméletét, így stabil állapotban, mentőautóval vitték sürgősségi osztályra. A mentőhelikopterre nem volt szükség.

A helyiek meglepődtek, nem láttak még ilyet a városban.

Ritka az, amikor Nyírbátorban egy helikopter pont a körforgalom egyik legforgalmasabb helyén próbál leszállni. Az élet ilyen

– mondta egy helyi férfi.

Az esetben nem sérült meg senki. A helikopter a további vizsgálatokig nem üzemképes, a hatóságok vizsgálják az esetet. A mentők addig egy tartalékhelikoptert állítanak szolgálatba.