Brutális erejű balesetről jött hír: mentőhelikopter szállt le az M7-esen, teljes útzár mellett folyik az életmentés

M7-es autópálya
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 22. 12:52
Egy embert a tűzoltók szabadítottak ki az egyik járműből.
Összeütközött egy kamion és egy furgon az M7-es autópályának a Balaton felé vezető oldalán, Kajászó térségében, a 34. kilométernél. A furgonba beszorult egy ember. 

Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére, ahol teljes szélességében lezárták az érintett sztrádaoldalt
Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap

Őt feszítővágóval és nyomatóhengerrel szabadították ki, majd kiemelték és átadták a mentőknek az érdi hivatásos és a váli önkormányzati tűzoltók. A műszaki mentést a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vezeti. 

- írja a katasztrófavédelem

