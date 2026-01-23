Azt mondták, mandulagyulladása van – három nap múlva halott volt a focista

Egy amatőr focista vesztette életét egy úgynevezett húsevő fertőzés következtében - orvosai ezt egyszerű mandulagyulladásként diagnosztizálták.

Mandulagyulladás helyett halálos vírussal küzdött a fiatal focista

Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

A 20 éves Luke Abrahams szepszis és nekrotizáló fasciitis (húsevő baktérium okozta fertőzés) következtében halt meg Angliában, Northamptonban, 2023 januárjában. Halála előtt néhány nappal torokfájással fordult háziorvosához, ahol mandulagyulladásra antibiotikumot kapott.

Állapota ezt követően gyorsan romlott: mozgásképtelenné vált, és erős lábfájdalmai jelentkeztek. Halála előtt három nappal a sürgősségire ment, ahol isiászt diagnosztizáltak nála.

Tizenkét órával később családja mentőt hívott, mert Luke fájdalmai elviselhetetlenné váltak, ám a mentősök nem vonultak ki, mivel megítélésük szerint nem volt indokolt. Két nappal később a vasúti mérnökként dolgozó fiatalembert családja vitte kórházba, de néhány órán belül Luke életét vesztette.

Halála után derült ki, hogy nem mandulagyulladása volt

A boncolás során derült ki, hogy Luke vérmérgezésben, Lemierre-szindrómában (a belső nyaki visszér szeptikus elzáródása) és nekrotizáló fasciitisben szenvedett. A bakteriális fertőzés és a súlyos szövődmények ellenére halálát természetes okként könyvelték el, és nem indítottak vizsgálatot.

Szülei – a 60 éves Richard Abrahams és a 49 éves Julie Needham – sokáig küzdöttek hivatalos vizsgálat megindításáért, mivel az orvosokat hibáztatják fiuk haláláért. Elmondásuk szerint az orvosok többször figyelmen kívül hagyták Luke tüneteit, és állapota romlása ellenére is elutasították a komolyabb vizsgálatokat.

A szülőket Susan Jevons, az East Midlands Mentőszolgálat (EMAS) betegbiztonsági vezetője is támogatta, aki tanúvallomásában több súlyos pontra is kitért. Ezek közül az egyik legfontosabb a magas vércukorszintre utaló sötét vizeletszín volt.

A vércukorszint volt számomra a legszembetűnőbb. Semmi ok nem volt arra, hogy ilyen magas legyen

- mondta.

Jevons hozzátette, hogy ez önmagában is elegendő kellett volna legyen az aggodalom felkeltésére, és nem érti, hogyan hagyták ezt figyelmen kívül az orvosok.