„Szerencsés vagyok, hogy élek” - az orvosok mentették meg a magyar válogatott futballistát

Péter Zoltán
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 20. 14:55
Futball-válogatottunk korábbi kiváló balhátvédje nehéz időszakon van túl. Péter Zoltán vérmérgezéssel került kórházba.
Ezekben a napokban a legfőbb erőfeszítése az, hogy visszanyerje a testsúlyát, korábban ugyanis a 67 éves Péter Zoltánt vérmérgezéssel ápolták, minek következtében erősen lefogyott.

Péter Zoltán
Péter Zoltán kórházi ápolásra szorult Fotó: Szabó Miklós

Szerencsés vagyok, hogy élek. Egy korábbi baloldali csípőprotézis-műtétem után hirtelen erős fájdalmat éreztem, kórházba kerültem, és leadtam 12 kilót. A vizsgálatok során kiderült, hogy vérmérgezésem van. Hat hétig nyomtam az ágyat, az orvosok életben tartottak. Érdekes, de nemrég a csipőfájdalom az egyik pillanatról a másikra megszűnt. Igaz, most a térdemmel bajlódok 

- újságolta Péter a Borsnak. Utókezelésen járt Hévízen, de az ottani kúra sem segített sokat rajta.

Péter Zoltán: Irapuatóról egy szót se!

Arra azért időt és alkalmat szakít, hogy barátnője közreműködésével elmegy a várhatóan júniusban rendezendő ünnepségre, melyen azok a futballisták vesznek részt, akik részesei voltak a fél évszázaddal ezelőtti, 1976-os U18-as ezüstérmes válogatottunk emlékidézőjén. Péterék mások mellett legyőzték az olaszokat, de a döntőben Vlagyimir Besszonov góljával a Szovjetunió 1-0-ra nyert ellenük.

Az egykori csapattárs, Toma Árpi javában szervezi a jubileumi csapatemlékezést, melyen persze egy másik szovjet vonatkozású találkozóról, az idén 40 éves irapuató 0-6-os vb-meccsről egy szót sem ejtünk

 – tette hozzá az egykori 28-szoros válogatott kiválóság. 

