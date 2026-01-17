„Azt hittük, végleg elveszítjük” – a kétéves Luna visszakapta az életét!

Könnyek, rettegés, majd egy pillanat, amely mindent megváltoztatott. A bogyiszlói Orsós család hónapokon át a legrosszabbra készült, ma viszont már újra nevetés tölti be az otthonukat. Orsós Luna, a kétéves kislány, akinek az orvosok egykor alig adtak esélyt, ma táncol, mosolyog és játszik a testvéreivel. A története igazi rcsoda – szívszorító kezdetekkel és reményt adó fordulattal. Luna csodagyógyulása egy hamburgi terápiának köszönhető, mutatjuk a részleteket!
Luna alig kezdte el az életét, máris halálos veszélybe került. Ritka betegsége, a Budd–Chiari szindróma miatt a máját ellátó erek elzáródtak, teste vizesedett, állapota napról napra romlott. A kislány hasa megduzzadt, fáradt volt, nem játszott, nem nevetett.
Voltak napok, amikor csak néztük őt, és rettegtünk. Azt hittük, el fogjuk veszíteni. A hasa megdagadt és sehogy sem ment le. Azt mondták, új májra van szüksége, már azon gondolkodtunk, kié legyen, a férjemé vagy az enyém
- meséli Luna anyukája, Orsós Szabolcsné.
A család minden erejét összeszedve Hamburgba utazott. Ott várt rájuk a remény – és a félelem. Egy idegen ország, idegen nyelv, és egy apró kislány, akinek az élete hajszálon függött. Aztán jött a fordulat. A német orvosok olyat tettek, amit korábban csak remélni lehetett: értágítással megnyitották az elzáródott vénákat, és levezették a kislány hasában felgyülemlett folyadékot. Az eredmény döbbenetes volt.
"Végül Hamburgban kimondták, transzplantáció nélkül is meg tudják menteni a kislányom életét. Az volt a legnagyobb csoda. Szinte egyik napról a másikra jobban lett. Ott álltunk az ágya mellett és sírtunk. Az értágítás segített, azonban mondták, hogy bármikor vissza szűkülhet az ér, de mi bízunk benne, hogy nem fog és továbbra is jól lesz" - teszi hozzá az anyuka.
Minden nap ajándék. Félünk, de bízunk egy nagyon jó és egészséges jövőben. Nagyon örülök, hogy most úgy tűnik, minden rendben van. Két-három hónapja teljesen más gyerek. Tele van élettel. Olyan, mintha visszakaptuk volna őt
- meséli pozitívan Szabolcsné.
A vérhígító szirup eddig havonta 35 ezer forintba került, támogatás nélkül. A család számára ez óriási teher volt, különösen az ünnepek után. Nemrég azonban újabb jó hír érkezett: külön engedéllyel már TB-támogatással kapják a gyógyszert. Az igazi csoda azonban otthon történt. Luna, aki hónapokig alig mozdult, most nevet, beszél, táncol, és újra megtalálta a helyét a családban. A testvérei körülrajongják, vigyáznak rá, mintha éreznék, mennyire törékeny még. Szeptembertől már az óvoda is szóba kerül – egy olyan szó, amely korábban elképzelhetetlen volt.
Minden napunk örömmel teli, Luna nagyon sokat játszik a testvéreivel most már, tavaly áprilisban jöttünk haza Hamburgból és eléggé eltávolodott Luna a testvéreitől sajnos. Kellett pár hónap, mire újra összeszoktak, de már nagyon szépen játszanak és a tesók tudják, hogy különösebb figyelmet igényel Luna, ezért vigyáznak rá nagyon. Az utóbbi 2-3 hónapban azt figyeltük meg Lunánál, hogy szinte kicserélték, annyira élettel telibb, nagyon sokat mosolyog, táncol és sokat beszél is most már. Szeptembertől tervezzük az ovit is, remélem minden rendben lesz
- teszi hozzá Luna anyukája.
Amikor a legnagyobb volt a baj, idegen emberek fogtak össze érte. Az „Összefogás Luna gyógyulásáért” Facebook-csoportban üzenetek, imák és adományok érkeztek, sokszor névtelenül.
Amikor már nem volt erőnk, mások segítettek. Ez az összefogás mentette meg a lányunk életét. És én ezért örökké hálás leszek. Bizonyos, hogy vannak csodák, és az emberek igenis jók. Köszönjük mindenkinek a jókívánságokat, imáink válaszra találtak
- zárja gondolatait Orsós Szabolcsné, Luna anyukája.
