„Azt hittük, végleg elveszítjük” – a kétéves Luna visszakapta az életét!

Könnyek, rettegés, majd egy pillanat, amely mindent megváltoztatott. A bogyiszlói Orsós család hónapokon át a legrosszabbra készült, ma viszont már újra nevetés tölti be az otthonukat. Orsós Luna, a kétéves kislány, akinek az orvosok egykor alig adtak esélyt, ma táncol, mosolyog és játszik a testvéreivel. A története igazi rcsoda – szívszorító kezdetekkel és reményt adó fordulattal. Luna csodagyógyulása egy hamburgi terápiának köszönhető, mutatjuk a részleteket!

Luna csodagyógyulása: a hamburgi értágító műtét után látványosan jobban van, újra egy vidám kisgyermek. (Fotó: olvasói)

„Minden nap attól féltünk, hogy ez lesz az utolsó” - Luna csodagyógyulása Hamburgban

Luna alig kezdte el az életét, máris halálos veszélybe került. Ritka betegsége, a Budd–Chiari szindróma miatt a máját ellátó erek elzáródtak, teste vizesedett, állapota napról napra romlott. A kislány hasa megduzzadt, fáradt volt, nem játszott, nem nevetett.

Voltak napok, amikor csak néztük őt, és rettegtünk. Azt hittük, el fogjuk veszíteni. A hasa megdagadt és sehogy sem ment le. Azt mondták, új májra van szüksége, már azon gondolkodtunk, kié legyen, a férjemé vagy az enyém

- meséli Luna anyukája, Orsós Szabolcsné.

A család minden erejét összeszedve Hamburgba utazott. Ott várt rájuk a remény – és a félelem. Egy idegen ország, idegen nyelv, és egy apró kislány, akinek az élete hajszálon függött. Aztán jött a fordulat. A német orvosok olyat tettek, amit korábban csak remélni lehetett: értágítással megnyitották az elzáródott vénákat, és levezették a kislány hasában felgyülemlett folyadékot. Az eredmény döbbenetes volt.

"Végül Hamburgban kimondták, transzplantáció nélkül is meg tudják menteni a kislányom életét. Az volt a legnagyobb csoda. Szinte egyik napról a másikra jobban lett. Ott álltunk az ágya mellett és sírtunk. Az értágítás segített, azonban mondták, hogy bármikor vissza szűkülhet az ér, de mi bízunk benne, hogy nem fog és továbbra is jól lesz" - teszi hozzá az anyuka.

Minden nap ajándék. Félünk, de bízunk egy nagyon jó és egészséges jövőben. Nagyon örülök, hogy most úgy tűnik, minden rendben van. Két-három hónapja teljesen más gyerek. Tele van élettel. Olyan, mintha visszakaptuk volna őt

- meséli pozitívan Szabolcsné.