Súlyos hibát véthettek a lombikprogramban, azonnali segítséget kérnek a szülők

Jane és John Doe babája lombikbébi program segítségével jött világra Floridában. Most azonban beperelték a klinikát, mert kiderült, hogy a gyermek, akit az anyuka megszült, genetikailag nem az övék.

Más gyermekét szülte meg lombikbébi program után az anyuka / Fotó: Freepik.com

A pár egy floridai meddőségi klinika szolgáltatásait vette igénybe 2025 márciusában, miután minden próbálkozásuk ellenére nem sikerült a teherbeesés. Jane 2025 decemberében adott életet egy egészséges kislánynak, de valami nem volt rendben: Baby Doe külsőleg egyáltalán nem hasonlított a szüleire.

A felperesek számára aggodalomra ad okot annak a nyilvánvaló lehetősége is, hogy valaki másnak az ő embriójukat ültették be, és hogy a gyermeküket/gyermekeiket mások nevelik

- írja a dokumentum. A szülők elmondása szerint nagyon szoros köteléket ápolnak Baby Doe-val.

Annak ellenére, hogy biztosak vagyunk benne, hogy Baby Doe nem a genetikailag hozzánk tartozó gyermek, az érzelmi kötelék minden egyes nappal erősebbé válik, amíg ő a gondozásunkban van

- mondta a pár.

Mindezek ellenére a férj, John Doe, úgy nyilatkozott, hogy bár szeretnék megtartani a gyermeket, szerintük jogilag és erkölcsileg is egyesíteni kellene őt a biológiai szüleivel.

Sikeres lombikbébi program ellenére kellett feljelentést tenniük

A keresetben részletezik, hogy levelet küldtek a klinikának, amelyben arra kérték őket, hogy működjenek együtt mind a gyermek és a biológiai szüleinek megtalálásában, mind pedig annak kiderítésében, hogy mi történt Jane és John Doe embrióival.

A szülők azt is kérik, hogy a klinika biztosítson ingyenes genetikai vizsgálatot minden olyan személy számára, aki az elmúlt öt évben igénybe vette a szolgáltatásaikat.

A klinika minden próbálkozás ellenére nem hajlandó együttműködni:

Rejtély, hogy miért nem hajlandók önkéntesen segíteni a káosz helyrehozásában, de ez az elutasítás arra kényszerített minket, hogy sürgős bírósági beavatkozást kérjünk. Ha nem történik változás, hamarosan széles körű nyilvános segítségkérést indítunk

- olvasható a nyilatkozatában - írja a UniLad.