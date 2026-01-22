Súlyos hibát véthettek a lombikprogramban, azonnali segítséget kérnek a szülők

Jane és John Doe babája lombikbébi program segítségével jött világra Floridában. Most azonban beperelték a klinikát, mert kiderült, hogy a gyermek, akit az anyuka megszült, genetikailag nem az övék.
A pár egy floridai meddőségi klinika szolgáltatásait vette igénybe 2025 márciusában, miután minden próbálkozásuk ellenére nem sikerült a teherbeesés. Jane 2025 decemberében adott életet egy egészséges kislánynak, de valami nem volt rendben: Baby Doe külsőleg egyáltalán nem hasonlított a szüleire.
A felperesek számára aggodalomra ad okot annak a nyilvánvaló lehetősége is, hogy valaki másnak az ő embriójukat ültették be, és hogy a gyermeküket/gyermekeiket mások nevelik
- írja a dokumentum. A szülők elmondása szerint nagyon szoros köteléket ápolnak Baby Doe-val.
Annak ellenére, hogy biztosak vagyunk benne, hogy Baby Doe nem a genetikailag hozzánk tartozó gyermek, az érzelmi kötelék minden egyes nappal erősebbé válik, amíg ő a gondozásunkban van
- mondta a pár.
Mindezek ellenére a férj, John Doe, úgy nyilatkozott, hogy bár szeretnék megtartani a gyermeket, szerintük jogilag és erkölcsileg is egyesíteni kellene őt a biológiai szüleivel.
A keresetben részletezik, hogy levelet küldtek a klinikának, amelyben arra kérték őket, hogy működjenek együtt mind a gyermek és a biológiai szüleinek megtalálásában, mind pedig annak kiderítésében, hogy mi történt Jane és John Doe embrióival.
A szülők azt is kérik, hogy a klinika biztosítson ingyenes genetikai vizsgálatot minden olyan személy számára, aki az elmúlt öt évben igénybe vette a szolgáltatásaikat.
A klinika minden próbálkozás ellenére nem hajlandó együttműködni:
Rejtély, hogy miért nem hajlandók önkéntesen segíteni a káosz helyrehozásában, de ez az elutasítás arra kényszerített minket, hogy sürgős bírósági beavatkozást kérjünk. Ha nem történik változás, hamarosan széles körű nyilvános segítségkérést indítunk
- olvasható a nyilatkozatában - írja a UniLad.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.