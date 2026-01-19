"Nagyon sokan meghaltak a bánattól" - a svábok kitelepítése egy életre nyomot hagyott a családokon

Január 19-e a magyarországi németek elhurcolásának és elűzésének emléknapja. Ez volt ugyanis az a nap, amikor a svábokkal teli vonatok kigurultak a budaörsi vasútállomásról és Németország felé vették az irányt. A vagonokban összezsúfolt embereknek fogalmuk sem volt, hogy hova tartanak, és arról sem, hogy mennyi időt fognak távol tölteni az otthonuktól. Azt mondták nekik, hogy Oroszországba viszik őket, ahol dolgozni fognak pár hónapot. Csak annyit tudtak, hogy menniük kell. Mára már egyre kevesebben vannak, akik még el tudják mesélni, hogy mit éltek át ezekben a fagyos téli hónapokban. Aki viszont még emlékszik, abban kivétel nélkül egyetért, hogy a kényszerkitelepítés egy be nem gyógyuló seb maradt a család történetében. Lapunknak a 90 éves Teri néni és a 81 éves Annus néni mesélt.

A győztes nagyhatalmak a potsdami konferencián döntöttek: végre kell hajtani a kényszerkitelepítést Kelet- és Közép-Európában. Hiába éltek a sváb családok generációk óta Magyarországon, hiába harcoltak a magyar seregben, menniük kellett

Fotó: Kuncze Magdolna / Fortepan

A németek háborús bűnei miatt kellett menniük

Etyekre az 1800-as években érkeztek a svábok, Mária Terézia betelepítési programjának idején. Ők honosították meg a szőlőművelés és a borászat alapjait, amiről a település a mai napig híres. Teri néni 1946-ban 10 éves volt. A család épp a fronton elesett katona édesapát gyászolta, amikor egy nap kikerült egy nevekkel teli lista a tanácsháza ajtajára - rajta jópár név a rokonságukból. De kik kerültek fel rá? Miért pont ők, és vajon mi fog történni velük? Ekkor még senki sem tudta.

Ha visszagondolok, igazából soha nem tudtuk meg az igazságot, hogy mi alapján döntöttek a családokról. Voltak szóbeszédek arról, hogy a tanácselnök választotta ki, hogy melyik család maradhat és melyik megy, de szerintem az összeírás lehetett az oka. Nem sokkal korábban ugyanis körbejártak és megkérdeztek minket, hogy magyarnak vagy németnek valljuk-e magukat. Mi azt mondtuk magunkról, hogy magyarok vagyunk, hiszen édesapám a magyar seregben szolgált

— emlékezett vissza Tornyai Ferencné, Teri néni.

Rokonai azonban azt mondták, hogy ők németek, ezért kerülhettek fel a listára. Aztán jött a hír, hogy sváb családokat visznek el a környékről. Az emberek elkezdtek faládákat csináltatni és pakolni, de végül a fenntartók minden családnak legfeljebb 40 kilós csomagot engedtek magukkal vinni.

Innen, Etyekről a biatorbágyi és a herceghalmi vasútállomásra szállították az embereket. A vonatok azonban nem indultak azonnal, Biatorbágyon két hetet várakoztak az emberek a januári hidegben. Édesanyám azt mesélte, hogy bablevest főzött, ceglédi kannába rakta és azzal mentek át a vasútállomásra, hogy legalább legyen mit enniük

— mesélte lapunknak Fülöp Annus néni, aki ekkoriban még csak kétéves volt, de családja elbeszélése alapján pontosan fel tudja idézni a történteket.