Hunyadi sorozat: Kádár L. Gellért és magyar filmsikerek varázsolták el Los Angelest

A Nemzeti Filmintézet új kezdeményezéseként Hollywood szívében megrendezett Made in Hungary filmfesztivál a közelmúlt legsikeresebb magyar alkotásaiból adott ízelítőt a Los Angeles-i közönségnek a hétvégén. Az ikonikus, Beverly Hills-i Lumiere moziban megrendezett fesztivál nyitófilmje a Hogyan tudnék élni nélküled? volt, de vetítettek a Hunyadi sorozatból is, sőt a címszerepet alakító Kádár L. Gellérttel személyesen is találkozhatott az amerikai közönség – adta hírül a Nemzeti Filmintézet.

A Hunyadi sorozat sztárjával, Kádár L. Gellérttel is találkozhattak Los Angelesben a magyar rajongók (Fotó: Photographer:Dan Baas)

A Hunyadi sorozatot is láthatták a magyar rajongók

A Nemzeti Filmintézet amerikai partnerével, a New York-i Liszt Intézettel Made in Hungary címmel november 21-23. között rendezte meg a magyar filmek fesztiválját Los Angelesben. A tavaly indított új filmünnepnek az ikonikus, Beverly Hills-i Lumiere mozi adott otthont, ahol három napon át nézhette a közönség a közelmúlt kiemelkedő magyar produkcióit. A Made in Hungary fesztivál nyitófilmje az eddigi valamennyi nézettségi és bevételi rekordot megdöntő Hogyan tudnék élni nélküled? volt.

A Törőcsik Franciska és Ember Márk főszereplésével készült Hogyan tudnék élni nélküled nyitotta meg a rangos fesztivált (Fotó: YouTube)

Az amerikai közönség láthatta a legnagyobb hazai színészlegendákat felvonultató Ma este gyilkolunk című krimi-vígjátékot, az Ember maradj - Az Ákos-sztori. Eddig. portréfilmet, a Csongor és Tünde animáció feldolgozását, valamint a nézettség-rekorder és Európai Filmdíj-jelölt ifjúsági filmet, a Véletlenül írtam egy könyvet című alkotást. Magyarország hivatalos Oscar-nevezése, az Árva is bemutatkozott a Los Angeles-i közönségnek. A Reménytelenül címmel készült József Attila életrajzi film és a Nobel-díjas Krausz Ferenc életútját bemutató, Krausz Ferenc – Az elektronok nyomában című dokumentumfilm is műsoron volt. A fesztivál záróeseményén a hazai filmipar nagy áttöréseként jegyzett, nagyszabású európai koprodukcióban készült Hunyadi sorozat első két részét láthatta a Los Angeles-i közönség akik személyesen találkozhattak a törökverőt alakító Kádár L. Gellérttel és Robert Dornhelm rendezővel.

A Hunyadi sorozat rendezője, Robert Dornhelm és a címszerepet alakító Kádár L. Gellért barátokká váltak a közös munka során (Fotó: Photographer:Dan Baas)

Kádár L. Gellért: „Olyan, mintha egy filmben lennék”

Kádár L. Gellért elmondta, hogy Los Angeles egészen különleges élmény számára. „Olyan, mintha egy filmben lennék – a város hangulata, az itt élők mentalitása lenyűgöző. Mindenkinek azt kívánom, hogy legalább egyszer az életben átélhesse ezt az élményt.”