Hunyadi sorozat: Kádár L. Gellért és magyar filmsikerek varázsolták el Los Angelest

A Nemzeti Filmintézet új kezdeményezéseként Hollywood szívében megrendezett Made in Hungary filmfesztivál a közelmúlt legsikeresebb magyar alkotásaiból adott ízelítőt a Los Angeles-i közönségnek a hétvégén. Az ikonikus, Beverly Hills-i Lumiere moziban megrendezett fesztivál nyitófilmje a Hogyan tudnék élni nélküled? volt, de vetítettek a Hunyadi sorozatból is, sőt a címszerepet alakító Kádár L. Gellérttel személyesen is találkozhatott az amerikai közönség – adta hírül a Nemzeti Filmintézet.
A Nemzeti Filmintézet amerikai partnerével, a New York-i Liszt Intézettel Made in Hungary címmel november 21-23. között rendezte meg a magyar filmek fesztiválját Los Angelesben. A tavaly indított új filmünnepnek az ikonikus, Beverly Hills-i Lumiere mozi adott otthont, ahol három napon át nézhette a közönség a közelmúlt kiemelkedő magyar produkcióit. A Made in Hungary fesztivál nyitófilmje az eddigi valamennyi nézettségi és bevételi rekordot megdöntő Hogyan tudnék élni nélküled? volt.
Az amerikai közönség láthatta a legnagyobb hazai színészlegendákat felvonultató Ma este gyilkolunk című krimi-vígjátékot, az Ember maradj - Az Ákos-sztori. Eddig. portréfilmet, a Csongor és Tünde animáció feldolgozását, valamint a nézettség-rekorder és Európai Filmdíj-jelölt ifjúsági filmet, a Véletlenül írtam egy könyvet című alkotást. Magyarország hivatalos Oscar-nevezése, az Árva is bemutatkozott a Los Angeles-i közönségnek. A Reménytelenül címmel készült József Attila életrajzi film és a Nobel-díjas Krausz Ferenc életútját bemutató, Krausz Ferenc – Az elektronok nyomában című dokumentumfilm is műsoron volt. A fesztivál záróeseményén a hazai filmipar nagy áttöréseként jegyzett, nagyszabású európai koprodukcióban készült Hunyadi sorozat első két részét láthatta a Los Angeles-i közönség akik személyesen találkozhattak a törökverőt alakító Kádár L. Gellérttel és Robert Dornhelm rendezővel.
Kádár L. Gellért elmondta, hogy Los Angeles egészen különleges élmény számára. „Olyan, mintha egy filmben lennék – a város hangulata, az itt élők mentalitása lenyűgöző. Mindenkinek azt kívánom, hogy legalább egyszer az életben átélhesse ezt az élményt.”
Külön örömét fejezte ki amiatt, hogy a Hunyadi sorozat az Egyesült Államokban, a kifejezetten magyar filmekre fókuszáló Made in Hungary Filmfesztiválon is bemutatkozott. „Nagy megtiszteltetés, hogy a sorozat híre ezen a fesztiválon keresztül nemcsak a magyar diaszpóra tagjaihoz, hanem az amerikai közönséghez is eljutott.” Kiemelte, mennyire jóleső érzés volt találkozni a Los Angeles-i magyar közösség tagjaival – köztük számos erdélyi származású nézővel is. „Kis nép vagyunk, mégis világszerte jelen vagyunk.” A színész kitért arra is, milyen erős szakmai és emberi kapcsolat alakult ki közte és a sorozat egyik rendezője, Robert Dornhelm között. „A forgatás óta különleges szakmai kötelék fűz bennünket össze. A sorozattal a világ több pontján megfordultam Kanadától Rómáig, így külön öröm volt Robert Dornhelmet itt, Los Angelesben újra látni”.
Dr. Palotai Csenge, a Made in Hungary fesztivál igazgatója elmondta, hogy „a tavaly indított Los Angeles-i rendezvény nagy siker lett, megtalálta a közönségét, idén is teltházas vetítéseken mutatkoztak be a kiemelkedő magyar filmek. A visszajelzések egyértelműen mutatják, hogy Amerikában kíváncsiak a magyarok történeteire és hőseire. A XV. századi európai jelentőségű hadvezérre, irodalmunk kiemelkedő alkotásaira és alkotóira, és a friss Nobel-díjas kutatónk életére is.”
A Made in Hungary rendezvénysorozat a Nemzeti Filmintézet és a New York-i Liszt Intézet közös rendezvénye, küldetése az, hogy méltó bemutatkozási lehetőséget biztosítson a kurrens magyar filmeknek a nemzetközi filmipar amerikai központjában, Los Angeles-ben évente.
