"Ígérem, hamarosan visszatérek…" - Szívszorító levelet hagyott hátra kisfiának a fiatalon elhunyt influenszer

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 14:00
Lehetetlenség könnyek nélkül végigolvasni. A tragikusan fiatalon elhunyt influenszer egy szívszaggató levélben üzent az egyéves kisfiának.
Szívszorító levelet hagyott hátra a kisfiának a népszerű influenszer, Isabel Veloso, aki mindössze 19 éves korában vesztette életét. A lány négy éven át harcolt a Hodgkin-limfómával, az Instagramon pedig részletesen beszámolt az egészségügyi küzdelméről, minek hála csakhamar igen népes, négymillió követőből álló rajongótáborra tett szert.

műtét, kórház, orvosok
Megszakad a szív: nem sokkal a halála előtt levélben üzent a kisfiának az influenszer / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A fiatal nőt 24 napig kórházban kezelték, mielőtt szombaton örökre lehunyta volna a szemét a brazíliai Curitibában. Isabel még októberben fogalmazott meg egy levelet a fiának, az alig egyéves Arthurnak, mialatt épp csontvelő-átültetésre készült: a halála után a könnyfakasztó sorok futótűzként terjedtek el a közösségi médiában. Ebben a lány kifejezte, tudja jól, mennyire fájlalhatja a gyermeke azt, hogy most nem lehet mellette, mialatt igyekezett biztosítani őt arról: ha testben nem is, lélekben mellette van.


Szívszaggató levélben búcsúzott az influenszer

Ott vagyok a párnádban, a kedvenc játékodban, a ház hangjaiban, amikor felébredsz. És ami a legfontosabb… Jelen vagyok abban az okban, ami miatt ismét talpra tudtam állni: benned, édesem. Anya most egy olyan helyen van, ahol gondoskodnak a testéről, hogy újra megerősödhessen. Hogy vinni tudjon téged, hogy veled futhasson a parkban, hogy lássa, ahogy felnősz, mosolyogsz, békésen alszol. És visszajövök. Egy kis időbe beletelik, de visszajövök. Ugyanazzal a szívvel, ugyanazzal az illattal, ugyanazzal a szeretettel, egy mindent helyrehozó öleléssel. Ha valaki majd ezt felolvassa neked, tudd: anya figyel téged, bárhol is legyen. És amit a leginkább el szeretnék mondani neked, az az: soha nem vagy egyedül

- olvasható a megható levélben.

Jobban szeretlek, mint ahogy azt bármilyen távolság le tudná mérni. Ígérem, hamarosan visszatérek… 

- zárta sorait a fiatal influenszer.

A kisfiúról, Arthurról most az édesapja, az influenszer férje, a 27 éves Lucas Borbas egymaga gondoskodik. Isabel a hírek szerint korábban már átesett kemoterápián és csontvelő-átültetésen is, majd 2023 novemberére teljesen meggyógyult, ám a rák szívszorító módon alig három hónappal később visszatért. Ekkor kiderült, a lány tüdeje közt egy hatalmas daganat helyezkedik el, ami a szívét is érintette, majd az orvosok 2024 januárjában azt közölték, Isabel betegsége gyógyíthatatlan, és már csak néhány hónapja maradt hátra. Még abban az évben, augusztusban az influenszer és a párja bejelentette, hogy babát várnak. Úgy tudni, Isabel Velosót szülővárosában, a paranái Dois Vizinhosban helyezik végső nyugalomra írja a Daily Mail.

 

 

