Erre nincsenek szavak: meghalt az influenszer 5 éves kisfia – az ok borzalmas

Meghalt Paul J. Kim influenszer kisfia, Micah. Az ötéves gyermeket súlyos influenzafertőzés miatt szállították kórházba, ahol 2025. december 31-én, 11 napnyi küzdelem után elhunyt.

Elveszítette kisfiát az influenszer.

Az influenszer gyászol

Paul Kim január 1-jén egy megrendítő videóban osztotta meg a tragikus hírt több mint 300 ezres Instagram-követőtáborával. Elmondta: Micah „11 hosszú és nehéz napig harcolt”, majd „hazatért a Mennyei Atya házába”. Az édesapa hangsúlyozta, mennyire büszkék a fiukra, és megköszönte mindazt a sok imát és támogatást, amelyet családja ebben az időszakban kapott.

„Ez a legnehezebb dolog, amin életemben valaha keresztülmentem, és ez a fájdalom továbbra is tart”

– fogalmazott Kim.

Az influenszer arról is beszélt, hogy bár családjával szerettek volna elvonulni és gyászolni, kötelességének érezte, hogy tájékoztassa követőit, akiktől az elmúlt hetekben rendkívüli támogatást kapott. Micah története emberek millióit érte el világszerte, és az elmúlt két hétben több mint 50 millió megtekintést generáltak a kapcsolódó tartalmak.

Az influenszer szerint Micah állapota rendkívül összetett és sok szempontból megmagyarázhatatlan volt. Elmondta, hogy fia kómában feküdt, és bár teste még jelen volt, hitük szerint lelke már Istennel volt. A család jogi, egészségügyi és etikai szakértőkkel is egyeztetett annak érdekében, hogy semmilyen lehetőséget ne hagyjanak ki a gyógyulás érdekében.

„Apaként az volt a kötelességem, hogy mindent megtegyek érte, még akkor is, ha Isten végső akarata nem a felépülése volt”

– mondta Kim.

Az édesapa a hazatérés pillanatát az egyik legszívszorítóbb élményként írta le, amikor fiuk nevetése és játéka nélkül kellett belépniük az otthonukba.

Paul Kim először december 21-én számolt be fia állapotáról, amikor elárulta, hogy mentő szállította kórházba egy súlyos egészségügyi vészhelyzet miatt. A következő napokban közölte, hogy a gyermeknél rendkívül súlyos influenza alakult ki, amely vérmérgezéshez és rohamokhoz vezetett, ezért létfenntartó gépekre kellett kapcsolni. Az orvosi vizsgálatok szerint később Micah agyi aktivitása már nem volt kimutatható.

Karácsony estéjén a család még a kórházi szobában tartott szentmisét Micah mellett. Karácsony napján Kim egy érzelmes bejegyzésben arról írt, hogy ez volt az a kereszt, amelyet feleségével életük során a legnehezebb volt hordozni, ugyanakkor Isten kegyelmét is soha nem érezték ilyen erősen, írja a People.