A friss diplomás lány azt gondolta, hogy csak egyszerű vállfájdalom – aztán kiderült legrosszabb

Allie Reece friss diplomásként nem tulajdonított nagy jelentőséget annak a visszatérő fájdalomnak, amely hónapokon át kísérte. Később kiderült, hogy a tünetek egy súlyos betegség első jelei voltak.

Vállfájdalomnak hitte a betegséget.

Illusztráció: 123RF

Vállfájdalomból súlyos betegség

A Kennesaw State University volt hallgatója 2024 végén költözött vissza családi otthonába a georgiai Cantonba. A munka, a társasági élet és az új élethelyzet kihívásai mellett időnként fájdalmat érzett a kulcscsontja és a válla környékén.

Olyan bosszantó fájdalom volt, mint amikor rosszul alszik az ember. Nem volt éles, és általában másnapra elmúlt

– mesélte.

A panaszok hónapokon át hol jelentkeztek, hol eltűntek, egészen 2025 áprilisáig, amikor Allie éles, szúró fájdalomra ébredt a lapockájában, és kórházba ment. A CT-vizsgálat során egy narancs méretű daganatot találtak a mellkasában. Hosszú vizsgálatsorozat és több műtét után 2025 augusztusában Hodgkin-limfómát diagnosztizáltak nála.

A diagnózisig vezető út érzelmileg rendkívül megterhelő volt számára.

Teljesen összeomlottam. Amikor bárki megszólított, azonnal sírni kezdtem. Nem vagyok sírós típus, de két héten át teljesen instabil voltam

– idézte fel.

A bizonytalanságot tovább fokozta, hogy a kezdeti vizsgálatok és biopsziák sorra jóindulatú eredményt mutattak.

Három műtétem is volt, és mindegyik után azt mondták, hogy benignus. Ez nem megnyugtatott, hanem még jobban megijesztett

– mondta a People magazinnak.

Végül egy PET-vizsgálat hozta meg a választ.

Egyszerre volt megkönnyebbülés és félelem. Végre tudtuk, mi a baj, de ezzel együtt elkezdődött egy teljesen új, ijesztő szakasz

– emlékezett vissza.

A 23 éves nő nyolc kör kemoterápián esett át, amely súlyos mellékhatásokkal járt, többek között hajhullással, kimerültséggel és hányingerrel.

23 éves vagyok, randizom, és hirtelen el kellett fogadnom, hogy kopasz leszek. Egyáltalán nem voltam boldog ettől

– mondta őszintén.

Felkészülésként parókákat próbált fel, és erről is nyíltan beszélt. A kezelések idején a TikTokon kezdte megosztani történetét, ahol rövid idő alatt több tízezres, támogató közösség alakult ki körülötte.

Ijesztő, de meg lehet csinálni. Nem kell mindig sírni vagy kétségbeesni. Ha nekem sikerül, másnak is sikerülhet

– üzente követőinek.