Fenékplasztika követelte a gyönyörű influenszer életét: halála előtt pár órával még boldogan posztolgatott

Egy influenszer, aki gyakran dokumentálta életét Olaszországban, 38 évesen meghalt, miután átszámítva több mint 2 millió forintot adott ki egy szépészeti beavatkozásért, ami aztán végzett vele. A fiatal nő alig pár órával a halála előtt osztotta meg utolsó videóját.
Yulia Burtseva, egy orosz származású influenszer, akinek több mint 70 000 követője van, órákkal egy fenékplasztika után hunyt el egy moszkvai magánklinikán. Az egygyermekes anya hirtelen orvosi vészhelyzetbe került, röviddel azután, hogy injekciókat kapott a műtét során, de életét már nem tudták megmenteni.
Halála előtt néhány órával az influenszer megosztotta utolsó Instagram-videóját. A mára tragikussá vált felvételt Moszkva Puskin kávézójában vette fel, amint a műtét napján, január 4-én reggelizik. A hírek szerint egy nappal a beavatkozás előtt repült az orosz fővárosba Olaszországból, ahol férjével és gyermekével élt.
A kozmetikai műtétre, amellyel állítólag a fenekének megnagyobbítását tervezték, a Elmas Klinika egyik moszkvai intézményében került sor. A mentőszolgálat jelentése szerint, Burtseva állapota a beavatkozás után azonnal jelentősen romlani kezdett. Végül anafilaxiás sokkot kapott, és nem sokkal később meghalt. Bár kórházba siettek vele, már nem tudták megmenteni az életét.
A 38 éves influenszer közösségi média oldalát elöntötték üzenetekkel a rajongók, akik nehezen dolgozták fel azt, hogy alig pár órával a halála előtt még láthatóan semmi baja nem volt kedvencüknek.
A hatóságok nyomozást indítottak a haláleset után. A klinika orvosai akár három év börtönbüntetésre is számíthatnak, ha gondatlanságból elkövetett halálesetben bűnösnek találják őket. Több vizsgálatot is kérelmeztek, köztük orvosi teszteket, miközben lefoglaltak több dokumentumot is a klinikán.
Burtseva az oroszországi Szamarában született, majd később Olaszországba költözött, ahol körülbelül öt évvel ezelőtt feleségül ment a nápolyi születésű Giuseppéhez.
Közösségi média oldalain rendszeresen megosztott videókat a nemzetközi családban való életről, dicsérve az olasz családi értékeket, valamint felvételeket tett közzé férjéről, lányáról és anyósáról.
Azonban korábban már dokumentálta az orvosi turizmussal való kalandjait is, amikor Törökországba utazott egy fogászati kezelésre, miközben a klinikát népszerűsítette - írta a The Sun.
