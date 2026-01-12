Szívszorító: nem élték túl a szétválasztó műtétet a sziámi ikrek

Az összenőtt ikerpár mindkét tagja meghalt, miután eleinte kolosztómián és vezikosztómián, majd egy szétválasztó műtéten estek át. Marcos és Matheus január 6-án csípőjüknél összenőve születtek – közölte a PEOPLE.
Az ilyen pillanatok kegyetlenül emlékeztetnek bennünket az elkötelezettségünkre, hogy a legutolsó pillanatig küzdjünk szakértelemmel, felelősséggel és emberséggel
– mondta a műtétet végző orvos.
Az összenőtt ikerpár mindkét tagja meghalt, az egyik testvér halála órákkal a másik után következett be.
Marcos és Matheus január 6-án születtek csípőjüknél összenőve egy brazíliai kórházban, majd huszonnégy órával később kolosztómián és vezikosztómián estek át. A műtét Zacharias Calil gyermeksebész által került elvégzésre, azonban nem sokkal utána szövődmények léptek fel, amelyek mindkét kisfiú halálához vezettek.
Calil így fogalmazott:
A hajnali órákban az összenőtt ikerpár egyik tagja egymást követő szív- és légzésleállásokat szenvedett el, majd elhunyt.
Majd így folytatta:
A helyzet súlyosságára tekintettel sürgősségi műtétet hajtottunk végre a testvérek szétválasztására, annak érdekében, hogy megmentsük a második csecsemőt. A műtét technikailag sikeres volt, azonban az orvosi és neonatológiai csapat minden erőfeszítése ellenére a második újszülött sem élte túl.
Calil hozzátette:
Együttérzésemet fejezem ki a családnak ebben a mérhetetlen fájdalommal teli időszakban, és megerősítem elkötelezettségemet az etikus, felelősségteljes és emberközpontú orvoslás iránt.
A kormány tájékoztatása szerint Raylane Siqueira de Oliveira a terhesség 34. hetében hozta világra az ikreket.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.