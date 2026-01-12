Szívszorító: nem élték túl a szétválasztó műtétet a sziámi ikrek

Az összenőtt ikerpár mindkét tagja meghalt, miután eleinte kolosztómián és vezikosztómián, majd egy szétválasztó műtéten estek át. Marcos és Matheus január 6-án csípőjüknél összenőve születtek – közölte a PEOPLE.

Tragédia! Elhunytak a szétválasztó műtét következtében az ikrek

Az ilyen pillanatok kegyetlenül emlékeztetnek bennünket az elkötelezettségünkre, hogy a legutolsó pillanatig küzdjünk szakértelemmel, felelősséggel és emberséggel

– mondta a műtétet végző orvos.

Az összenőtt ikerpár mindkét tagja meghalt, az egyik testvér halála órákkal a másik után következett be.

Marcos és Matheus január 6-án születtek csípőjüknél összenőve egy brazíliai kórházban, majd huszonnégy órával később kolosztómián és vezikosztómián estek át. A műtét Zacharias Calil gyermeksebész által került elvégzésre, azonban nem sokkal utána szövődmények léptek fel, amelyek mindkét kisfiú halálához vezettek.

Calil így fogalmazott:

A hajnali órákban az összenőtt ikerpár egyik tagja egymást követő szív- és légzésleállásokat szenvedett el, majd elhunyt.

Majd így folytatta:

A helyzet súlyosságára tekintettel sürgősségi műtétet hajtottunk végre a testvérek szétválasztására, annak érdekében, hogy megmentsük a második csecsemőt. A műtét technikailag sikeres volt, azonban az orvosi és neonatológiai csapat minden erőfeszítése ellenére a második újszülött sem élte túl.

Calil hozzátette:

Együttérzésemet fejezem ki a családnak ebben a mérhetetlen fájdalommal teli időszakban, és megerősítem elkötelezettségemet az etikus, felelősségteljes és emberközpontú orvoslás iránt.