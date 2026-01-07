Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Autóbalesetben elveszítette három gyermekét, majd hármas ikreknek adott életet – most negyedik stádiumú agydaganatot diagnosztizáltak nála

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 18:30
Megtörtént vele a legrosszabb. Most agydaganattal küzd az édesanya.

Újabb felfoghatatlan tragédia érte Lori Coble családját: a kaliforniai édesanyánál tavaly nyáron negyedik stádiumú agydaganatot diagnosztizáltak, közel két évtizeddel azután, hogy egy autóbalesetben elveszítette mindhárom kisgyermekét. 

Az édesanya le akarja győzni az agydaganatot
Fotó: IRENE VECCHIONE/GoFundMe

Gyermekeiért harcol az agydaganattal az édesanya

Lori 2007. május 4-én három gyermekével – az ötéves Kyle Christopherrel, a négyéves Emma Lynnel és a kétéves Katie Gene-nel – tartott hazafelé, amikor egy kamion hátulról belerohant a kisbuszukba egy autópályán Orange County közelében. A balesetet egyik gyermek sem élte túl. A szülők, Lori és férje, Chris Coble mély gyászba zuhantak, de megfogadták, hogy támogatják egymást, és nem adják fel az életet. 

A pár továbbra is szeretett volna szülővé válni. Több sikertelen próbálkozás után lombikprogram mellett döntöttek, amelynek eredményeként három életképes embrió maradt. Mindhármat beültették, és az ikrek – Jake Christopher, Ashley Lynn és Ellie Gene – csaknem pontosan egy évvel elhunyt testvéreik halála után születtek meg. Mindannyian egy-egy elveszített testvérük második nevét viselik.

Lori teljes mértékben az anyaságnak szentelte életét, miközben közlekedésbiztonsági kezdeményezésekben is részt vett. 2025 nyarán azonban férje észrevette, hogy egyre ügyetlenebb lett, majd stroke-szerű tünetek is jelentkeztek. Július 11-én kórházba vitték, ahol agresszív, negyedik stádiumú glioblasztómát állapítottak meg.

Az orvosok szerint kezelés nélkül mindössze egy-két hónapja maradt volna hátra, terápiával azonban időt nyerhetett. Lori a kezelések mellett döntött, több agyműtéten esett át, ám súlyos szövődmények is jelentkeztek, köztük stroke és fertőzések. Állapota jelenleg stabil, a család hospice-ellátás mellett döntött.

Chris Coble jelenleg fizetés nélküli szabadságon van, hogy gondoskodhasson feleségéről. A család számára adománygyűjtés indult az otthoni ápolás költségeinek fedezésére. Chris szerint minden nap ajándék, és mindent megtesz azért, hogy felesége a lehető legtöbb időt tölthesse együtt a családjával – írja a People.

 

