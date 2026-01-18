Végzetes volt a plasztikai beavatkozás - elhunyt a népszerű influenszer

A 38 éves influenszer halálát okozta a fenéknagyobbító műtét. A beavatkozást elvégző "orvos" elismerte, hogy nem volt orvosi diplomája. Yulia Burtseva január 4-én halt meg Moszkvában a beavatkozást követően – közölte a PEOPLE.
Az olasz influenszer halálát a fenéknagyobbító műtét okozta. Később a sebésze elismerte, hogy nem rendelkezett orvosi diplomával, mégis elvégezte a műtétet.
A népszerű, gyönyörű nő több mint 70 ezer követővel rendelkezik Instagramon, akik előtt nem szégyellte megosztani családi életét és férjével, Giuseppével kötött házasságát.
Két héttel a nő halála után újabb részletek derültek ki a kozmetikai sebészről.
Január 4-én Burtseva egy moszkvai utazás során tért be a magánklinikára, ahol átesett a műtéten, ám az eljárást követően azonnal kórházba szállították, ahol anafilaxiás sokk következtében meghalt – jelentette az orosz RIA Novosztyi.
A beszámoló szerint január 5-én büntetőeljárást indítottak gondatlanságból elkövetett halálokozás gyanújával, szakszerűtlen szakmai tevékenység miatt és vádat emeltek a műtétet elvégző alkalmazottal szemben.
A nyomozóbizottság új közleménye szerint ugyanis a sebésznek nem volt orvosi diplomája, ennek ellenére mégis elvégezte a beavatkozást.
A gyanúsított feltételezhetően nem végzett allergiatesztet az influenszeren a beavatkozás előtt és a műtét során alkalmazott anyagokat saját maga vásárolta meg.
A nő Instagram-oldalán található egy olyan videó is, amin férje egy nagyobb fenekű nőt néz meg az autóban ülve, ezért az influenszer zacskót húz a fejére, a vicces képaláírásban pedig így fogalmaz: "A családban fő a bizalom". Sok rajongó szerint ez is egy jel volt arra, miért mehetett el a plasztikai beavatkozásra.
Nos, most már világos, hogy miért ment bele egy gyilkossági műtétbe
– írta egy kommentelő.
A népszerű tartalomkészítő utolsó bejegyzését december 5-én tette közzé Instagramon, lányával.
