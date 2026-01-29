Eltűnt villanyszerelők - Megszólalt az özvegy a döntésről: "Mintha arcon ütöttek volna!"

Sokkoló fordulat történt a győri eltűnt villanyszerelők ügyében. Ahogyan arról a Bors beszámolt, a két ember megölésével vádolt É. Imrét első fokon előre kitervelten, aljas indokból, több ember sérelmére elkövetett emberölésben életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélték. A bíró ezt a döntését négy órán keresztül indokolta. Az áldozatok hozzátartozói több év után úgy érezhették, hogy igazságot szolgáltattak nekik. Bár eltemetni nem tudták a családok sem Orlik Vilmost, sem Mácsik Zoltánt, hiszen a holttestek a mai napig nem kerültek elő, mégis megnyugvást jelentett számukra az ítélet. Most azonban úgy tűnik, minden megy a levesbe, ugyanis kiderült: a Győri Ítélőtábla megsemmisítette az elsőfokú ítéletet. É. Imre egyelőre a rácsok mögött marad, ám az egész eljárást elölről fogják kezdeni, ugyanis eljárási szabálysértést találtak. Mácsik Zoltán felesége, Márti és lányuk Adrienn a tévéből értesült a hírről. Mind a ketten rosszul lettek. Márti reakcióját változtatások nélkül közöljük.

Első fokon életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélték a győri eltűnt villanyszerelők gyilkosát Fotó: Bors

Kezdődik elölről a győri eltűnt villanyszerelők pere

Bennem hatalmas üresség van. Mintha arcon ütöttek volna vagy átment volna rajtam egy villamos.

- mondta Márti, majd így folytatta:

- Nagyon csalódott vagyok. Már tavaly, amikor kimondták első fokon az ítéletet, tudtuk, hogy közeleg egy-két hónapon belül a másodfok és úgy gondoltuk, hogy év végégig meglesz a jogerős bírósági döntés. Úgy éreztük, hogy le tudjuk zárni végre ezt az egészet. Nyolc éve nem tudunk gyászolni, nem tudjuk eltemetni Zolit, mindennap ezzel élünk, hogy őt elvették tőlünk, de legalább valami lezárást adott volna az, hogy tényleg megkapja a neki járó, méltó igazságot. Ha már azt a kegyet nem kapta meg, hogy legyen sírhelye.

É. Imre a helyszínelésen. Már a másodfokra vártak az áldozatok családjai, ám most hatályon kívül helyezték a döntést Fotó: Bors

Hogy lehet ez? Azon agyalok, hogy mit találhattak, amit éveken keresztül nem vettek észre? Egyelőre azt mondták, hogy nem engedik ki É. Imrét, de most akkor ez is megváltozhat?

- kérdezi Márti.

Mártiék a tévéből tudták meg, hogy minden elölről kezdődik Fotó: Bors

A tévéből értesültünk a hatályon kívül helyezésről. Több, mint nyolc éve nem tudják megmondani, hogy én házas vagyok, elvált vagyok, özvegy vagyok vagy bármi, mert Zolit még mindig nem nyilvánították halottá. Meddig fog ez tartani? Soha nem tudom már Zolit holttá nyilváníttatni? - tette fel a kérdést Mácsik Zoltán felesége.