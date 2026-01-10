Felfoghatatlan: három odaadó édesanya halt meg egy borzasztó autóbalesetben

Három szerető és odaadó édesanya vesztette életét egyetlen balesetben, alig néhány nappal karácsony előtt Angliában. A tragédia december 13-án, a hajnali órákban történt Leicester közelében, amikor az a kék BMW, amelyben az érintettek utaztak, eddig tisztázatlan körülmények között letért az útról.

A három édesanya nem élte túl a balesetet.

Illusztráció: Pixabay

A három édesanya halála felkavarta a közvéleményt

A Leicestershire-i rendőrség közlése szerint a baleset körülbelül hajnali egy órakor következett be, nagyjából 160 kilométerrel London északi irányában. A járműben négyen utaztak, közülük három nő a helyszínen életét vesztette, míg a negyedik utas könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet, és ő értesítette a hatóságokat.

A rendőrség december 18-án nevezte meg két áldozatot: a 42 éves Bhamini Karsant és a szintén 42 éves Neeru Patelt. A családok által kiadott közlemények szerint mindketten odaadó édesanyák voltak. Karsant „szerető és elkötelezett anyaként, feleségként és lányként” jellemezték, akit melegszívű, vidám természete és mások iránti kedvessége miatt sokan szerettek. Neeru Patel családja úgy fogalmazott: értékei tovább élnek két gyermekében, és mindazok szívében, akik ismerték őt.

A harmadik áldozat a 39 éves Virashi Chauhan volt, akinek halálát a BBC január 7-én erősítette meg. A beszámolók szerint ő is édesanya volt, akit családja szerető feleségként, odaadó anyaként és megbecsült lányként gyászol. Mindhárom nő Leicester környékén élt, és civil foglalkozást töltött be, tudta meg a People.