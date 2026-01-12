Megerősítették a tragédia okát: édesanya és két kisgyermeke halt meg a brutális háztűzben

Nyilvánosságra hozták annak az édesanyának és két kisgyermekének a halálának az okát, akik a karácsonyi ünnepek alatt vesztették életüket egy pusztító lakástűzben Angliában, Gloucestershire megyében.

Az édesanya és a gyerekek nem élték túl a pusztító háztüzet / Fotó: ANP via AFP / AFP (Képünk illusztráció)

Az édesanya gyermekeivel közösen ment el

A 38 éves Fionnghuala Shearman – akit a család és a barátai Nu néven ismertek –, valamint gyermekei, a hétéves Eve és a négyéves Ohner akkor haltak meg, amikor a lángok december 26-án, hajnali 3 óra körül elborították otthonukat a Stroud melletti Brimscombe településen.

A Gloucestershire-i halottkém bíróságán elhangzott: mindhárom áldozat a tűz égéstermékeinek belélegzése következtében vesztette életét. A halál okát igazságügyi orvosszakértő állapította meg, a végleges eredményeket további toxikológiai és mikroszkópos vizsgálatokkal erősítik meg.

A bíróság részletesen ismertette a tragikus éjszaka eseményeit. A tűzoltóságot 3 óra 12 perckor riasztotta egy szomszéd, miután észlelte, hogy lángok csapnak fel a Brimscombe Hillen álló házból. Amikor az egységek a helyszínre érkeztek, az épület már teljes egészében lángolt, és hosszú időbe telt a tűz megfékezése. A négy lakó közül egyedül Tom Shearman rendőr, az édesapa tudott élve kijutni az épületből.

A férfi hatóságoknak elmondta: őt és a feleségét az éjszaka közepén a füst ébresztette fel. Ezután megpróbált bejutni a gyerekek szobájába, ám a sűrű füst és az elviselhetetlen hőség megakadályozta ebben. Az apa ekkor a fürdőszoba ablakán keresztül kimenekült, majd többször is megpróbált visszajutni a házba, de a lángok ezt lehetetlenné tették.

Az édesanya holttestét egy tetoválás alapján azonosították, míg a két gyermek személyazonosságát DNS-vizsgálattal erősítették meg.

A rövid, tíz percnél is rövidebb meghallgatáson a Shearman család tagjai nem jelentek meg. A rendőrség szerint a tűz a földszinten keletkezhetett. A vizsgálat továbbra is folyamatban van, idegenkezűségre utaló jel nem merült fel - írja a Mirror.