Matthew Perry tudatalattija a halála előtt figyelmeztethetett a tragédiára? Furcsa dolgot vettek észre a rajongók

Ahogy arról lapunk is több cikkében beszámolt, Matthew Perry a Jóbarátok sztárja tragikusan fiatalon 54 évesen elhunyt az otthona jakuzzijában. Még mindig vizsgálják a haláleset körülményeit, azonban annyi biztos, hogy a halálát fulladás okozta, és a helyszínen nem találtak kábítószert. Emellett azonban még mindig rengeteg a kérdőjel a színész tragédiájával kapcsolatban.

Matthew Perry tragédiáját megjósolhatták a bejegyzései a közösségi médiában /Fotó: NurPhoto via AFP

Most a rajongók egy ijesztő teóriát kezdtek el terjeszteni, aminek lehet igazságalapja. Perry a tragikus éjszaka előtt ugyanis több furcsa üzenetet is küldött a régi barátainak, illetve különös bejegyzéseket tett közzé a közösségi médiában. A Mirror számolt most be róla, hogy a követői szerint voltak rejtett jelei a sztár halálának. A rajongók szerint ugyanis Perry amikor magára, mint Mattman-re hivatkozott, akkor igazából a tudatalattija akarta jelezni, hogy baj van, és segítsenek rajta.

Az egyik ilyen bejegyzése október 19-én került fel az Instagram-oldalára, amelyen az éjszakai várost fotózta le, és rászerkesztette Batman logóját. A képhez csupán annyit írt:

Aludjon jól mindenki, ma este én vigyázok a városra - Mattman.

Következő bejegyzésében néhány apró gyümölcsöt szórt a földre, és ehhez a videóhoz azt írta:

Ma mindössze ennyit ettem. Mattman vagyok.

Október 23-án már több követője is megijedt, amikor csak az éjszaka világító holdat videózta le a színész, és azt írta titokzatosan:

Meg tudod érteni, hogy mit akarok nektek mondani? Mattman vagyok.

Ehhez a bejegyzéshez többszáz komment érkezet, amelyben civil emberek érdeklődtek a sztárnál, hogy esetleg szüksége van-e segítségre. Perry azonban nem reagált ezekre. Ezután pedig következett az utolsó fotója, ami abban a jakuzziban készült róla, amely később a halálának a helyszíne volt.

Ohh, jó meleg vesz körül, jól érzed benne magad? Mattman vagyok.

Ezután néhány nappal pedig bekövetkezett a tragédia.