„Olcsóbb volt, mint az alkohol” – újévi partin fogyasztott drogot, másnap már nem élt a 20 éves edző

A fiatal futballedző, Kieran Bassett az újévet egy barátjánál töltötte. Itt döntött úgy, hogy alkohol helyett drogot fogyaszt, mivel az olcsóbb megoldásnak tűnt - most az apja beszélt gyermeke elvesztéséről.

Szennyezett drog miatt vesztette életét Kieran Bassett (fotó: GoFundMe)

Olcsóbban szerezte a drogot, mint az alkoholt

Mark Bassett elmondása szerint fia egy ecstasy tablettát vett be, nem sokkal később pedig kórházba szállították. Az orvosok minden erőfeszítése ellenére sem tudták megmenteni az életét.

Az egyik legszörnyűbb emlék, amit szerintem soha nem fogok kiverni az agyamból, az volt, ahogy ott fekszik, az élete lassan elszáll belőle, az orra vérzik. Az anyjával csak törölgettük a vért

- mondta az édesapa.

Mark hozzátette: az egyetlen ok, amiért gyermeke egyáltalán fontolóra vette a drogozást, az volt, hogy a tabletta jóval olcsóbb volt, mint az alkohol. A rendőrség szerint azonban az a szer, amit Kieran beszedett, szennyezett lehetett, ez okozhatta a halálát.

A gyászoló apa arra kérte a fiatalokat, hogy ne csak magukra, hanem barátaikra is figyeljenek, és akadályozzák meg őket a drogfogyasztásban:

Egyszerűen nem éri meg. Nem tudjátok, mit visztek be a szervezetetekbe. És ha a barátaitok fontolgatják a szedését, ne féljetek megmondani nekik, hogy hagyják abba, és szóljatok a szüleiknek is. Elveszíthettek egy barátot, de megakadályozhatjátok, hogy valaki elveszítse az életét.

Kieran 20 éves volt, autóbiztosítás-megújítási tanácsadóként dolgozott. Munkája mellett a Hollington Hawks Ifjúsági Football Club U11-es csapatát edzette, és hosszú távon is tervezte ezt folytatni - írja a Mirror.

Kieran több volt, mint pusztán edző - mentor, példakép és állandó bátorítás volt a gyerekeink számára

- írta a csapata.