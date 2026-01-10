Sokkoló baleset: saját fia gázolta el a dédnagymamát az orvosi rendelő előtt

Tragikus balesetben vesztette életét a 81 éves Celia Adams Észak-Walesben, miután fia véletlenül elütötte őt a háziorvosi rendelő előtt. A haláleset körülményeit vizsgáló halottkémi eljáráson elhangzott: az autó érzékelői nem jelezték a veszélyt, amikor az idős asszony elesett a jármű mögött így esélye sem volt elkerülni a dédnagymamát.

A dédnagymamát később nem tudták megmenteni.

Illusztráció: freepik.com

Saját fia ütötte el a dédnagymamát

Celia Adams tavaly februárban hunyt el, tíz nappal azután, hogy fia és egyben gondozója, Ian Adams orvosi vizsgálatra vitte őt a denbighi Brynffynnon rendelőhöz. A férfi elmondása szerint az épület hátsó bejáratánál tette ki édesanyját, majd arra kérte, várjon ott, amíg parkolóhelyet keres. Mivel nem maradhatott az adott helyen, tolatni kezdett, ám sem ütközést nem érzékelt, sem hangjelzést nem adott az autó.

A vizsgálat szerint Celia Adams eleshetett az autó haladási vonalában, és a jármű érzékelőrendszere nem észlelte őt. Az idős nőt részben az ütközés következtében ért sérülések vezettek halálához. A rendelő dolgozói vitték be az épületbe, ahol az asszony annyit mondott: „Elütöttek.” Ezt követően mentővel a Glan Clwyd kórházba szállították, majd egy másik intézménybe, Stoke-ba került, ahol február 28-án életét vesztette – írja a Daily Star.

A halál okaként légzési elégtelenséget állapítottak meg, amelyet több bordatörés okozott, ezek pedig közúti balesettel hozhatók összefüggésbe. John Gittins vezető halottkém ugyanakkor úgy fogalmazott: nem lenne helyénvaló kizárólag közlekedési balesetként rögzíteni a halál körülményeit, mivel számos egyéb tényező is szerepet játszhatott.

A jelentés szerint Celia Adams hosszú ideje csontritkulásban szenvedett, ezért elképzelhető, hogy a halálához vezető bordasérülések már az első esés során keletkeztek, ami később légzési elégtelenséghez vezetett. Ennek alapján az ügyet végül baleseti halálként zárták le.

Az elhunytat korábban bakteriológusként és boltosként is ismerték. Családja úgy emlékezett rá, mint egy sokoldalú, rendkívül szerető nőre, akinek „a legnagyobb szíve volt”, és akit a család összetartó erejeként tartottak számon.