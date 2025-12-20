Most érkezett: elgázoltak egy gyalogost Budapesten, nagy a baj

Baleset történt Budapesten a tizennyolcadik kerületben – közölte a katasztrófavédelem. Budapesten, a Nagykőrösi úton elütöttek egy gyalogost.

Elütöttek egy gyalogost Budapesten Fotó: Gáll Regina / Bors

Elütöttek egy gyalogost Budapesten

Egy autós ütött el egy gyalogost Budapesten, a tizennyolcadik kerületi Nagykőrösi úton.

A Kispesti és a Bethlen Gábor utca közötti szakaszon történt balesetet egy másik helyszínre vonuló fővárosi tűzoltóegység találta. A helyszínre riasztották a társszerveket is.