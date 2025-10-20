„A legnehezebb az volt, hogy senki sem hitt nekem” – Linett anyukája őszintén vallott a gyermeke betegségéről

A kis Linett még magzati korban átélt egy stroke-ot, amelynek következtében féloldali (spasztikus) bénulása lett. Az édesanyja, Zsófia nemrég azonban arról számolt be lapunknak, hogy most ismét az életük egyik legnehezebb időszakát élik: a négyéves kislánynál ugyanis csontdaganatot diagnosztizáltak.

Zsófia évek óta harcol kislánya, Linett egészségéért. A négyéves kislány még magzati korban szenvedett el egy stroke-ot, most pedig újabb tragikus diagnózissal (ami a csontdaganat) kellett szembenézniük. Fotó: Beküldött

„Túlaggódó anyukának hívtak, mert a gyerekem ránézésre egészséges”

Linett története nem most kezdődött. Zsófia elmondása szerint már a kislánya magzati korban elszenvedett stroke-ját is csak két év bizonytalanság után sikerült diagnosztizálni, mert sokszor csak legyintettek rá. Végül a budapesti Bókay klinikán kaptak egy hivatalos diagnózist, és így elkezdődhetett a kezelés.

Két éven keresztül nézett mindenki butának és elvetemültnek, mert vittem ide-oda a kislányomat, mondván, hogy valami baj van. Végül a budapesti Bókay János utcai gyermekklinikán Szeifert Lilla doktornő volt az, aki komolyan vette az aggodalmamat és kimondta a diagnózist.

– idézte fel az édesanya, aki abban a helyzetben megkönnyebbült a hosszú bizonytalanság után, hiszen végre elindulhat a lánya kezelése, ami önmagában nagyszerű lenne.

Az elmúlt fél évben azonban egy újabb harc kezdődött: ugyanis nemrégiben Linett váratlanul egy erős, egy ponton érezhető lábfájdalomra panaszkodott. A fájdalom pedig nem múlt el, sőt, egyre erősödött. Linett kis idő múlva már aludni és járni sem tudott rendesen. Az édesanya ezúttal újra Budapestre vitte a kislányt, ahol több vizsgálatot is elvégeztek, ám egyik sem hozott megnyugtató eredményt.

NSAID kezeléseket kapott, vérvételek, röntgenek, ultrahangok követték egymást, de minden negatív lett. Egy héttel később viszont már olyan fájdalmai voltak, hogy nurofen nélkül nem tudott létezni

– mondta az anyuka, majd hozzátette:

Ekkor vittem tovább Budapestre, a Bókay klinikára, de ott sem találtak semmi konkrétat.

– idézte fel az édesanya.

A reumatológiai konzíliumon végül kimondták a gyanút: lehet, hogy csontdaganat.

Amikor rákérdeztem, azt válaszolták, van rá esély, hogy daganatról van szó, de biztosat nem tudtak mondani

– árulta el nekünk Zsófia, aki ekkor teljesen összeomlott, hiszen közölték vele, hogy a szükséges MR- és csontszcintigráfiás vizsgálatokra akár hónapokat is várniuk kell.