Az orvosok elhajtották, hogy depressziós: most teljesen lebénulhat a családanya

Egy tengerészgyalogos veterán súlyos, az életét megnehezítő tüneteit az orvosok sokáig félresöpörték, mielőtt végül életveszélyes agyi rendellenességet diagnosztizáltak nála. Most a teljes bénulás ellen küzd, annak érdekében, hogy tudjon gondoskodni gyermekeiről.

A teljes bénulás ellen küzd az édesanya. Fotó: GoFundMe

Éveken át nem törődtek tüneteivel az orvosok

A virginiai Warrentonban élő, 40 éves Ciera Buzzell gyermekkora óta migrénekkel küzdött. Elmondása szerint azonban a problémák igazán 2004-ben váltak súlyossá, amikor belépett az Egyesült Államok Tengerészgyalogságába.

A kiképzés során arra emlékszik, hogy a csípője kiugrott a helyéről, de nem sokkal később más ízületei is elkezdtek kificamodni.

Emlékszem, hogy egy függeszkedéses gyakorlat közben kiment a vállam, de azonnal visszaugrott, így akkor nem is tudtam, mi történt

- idézte fel a nő.

Egy nap futás közben a csípőm is kiugrott. Akkor sem tudtam, mi volt ez, mert rögtön visszacsúszott.

Buzzell 8 hónapot szolgált Irakban és Kuvaitban, majd 2009-ben szerelt le a tengerészgyalogságtól. Állandó fájdalmai miatt ekkor az orvosok csontkovácshoz irányították, de ez csak tovább rontotta az állapotát.

Tünetei végül már a testében lévő összes ízületet érintették, látását is gyakran elveszítette, nyakmerevítőt viselt, illetve az evés sem ment egy állkapcsot rögzítő segédeszköz nélkül. Végül ismét orvoshoz fordult, de tüneteit a depresszióra, stresszre és PTSD-re fogták.

Szinte minden alkalommal azt kérdezték az orvosok: "Most éppen depressziós? Fellángolt a depressziója?" Mindent a mentális állapotomra fogtak. Úgy éreztem, semmibe vesznek, és volt, hogy már élni sem akartam.

A nő már kezdte elhinni, hogy valóban a fejében van a probléma, és ezért műveli ezt a teste. Azonban a súlyos tünetek még évekig maradtak, így dietetikus munkáját hátra kellett hagynia.

Ezek a fejfájások, ezek az elviselhetetlen migrének teljesen megbénították az életemet. Néha nem láttam, sokszor szinte ágyhoz voltam kötve

- mondta Buzzell.

Megszületett a diagnózis, de most a bénulás veszélye fenyegeti

Végül 2022 augusztusában Buzzellnél Ehlers-Danlos-szindrómát (EDS) diagnosztizáltak, ami az örökletes rendellenességek egy csoportja, amely a kötőszöveteket érinti. Tünetei közé tartozik a krónikus fájdalom, a túlzottan hajlékony ízületek, valamint a nyúlékony, sérülékeny bőr. Az ízületi fájdalom és a ficamok szintén gyakoriak.