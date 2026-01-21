Az orvosok elhajtották, hogy depressziós: most teljesen lebénulhat a családanya

Egy tengerészgyalogos veterán súlyos, az életét megnehezítő tüneteit az orvosok sokáig félresöpörték, mielőtt végül életveszélyes agyi rendellenességet diagnosztizáltak nála. Most a teljes bénulás ellen küzd, annak érdekében, hogy tudjon gondoskodni gyermekeiről.
A virginiai Warrentonban élő, 40 éves Ciera Buzzell gyermekkora óta migrénekkel küzdött. Elmondása szerint azonban a problémák igazán 2004-ben váltak súlyossá, amikor belépett az Egyesült Államok Tengerészgyalogságába.
A kiképzés során arra emlékszik, hogy a csípője kiugrott a helyéről, de nem sokkal később más ízületei is elkezdtek kificamodni.
Emlékszem, hogy egy függeszkedéses gyakorlat közben kiment a vállam, de azonnal visszaugrott, így akkor nem is tudtam, mi történt
- idézte fel a nő.
Egy nap futás közben a csípőm is kiugrott. Akkor sem tudtam, mi volt ez, mert rögtön visszacsúszott.
Buzzell 8 hónapot szolgált Irakban és Kuvaitban, majd 2009-ben szerelt le a tengerészgyalogságtól. Állandó fájdalmai miatt ekkor az orvosok csontkovácshoz irányították, de ez csak tovább rontotta az állapotát.
Tünetei végül már a testében lévő összes ízületet érintették, látását is gyakran elveszítette, nyakmerevítőt viselt, illetve az evés sem ment egy állkapcsot rögzítő segédeszköz nélkül. Végül ismét orvoshoz fordult, de tüneteit a depresszióra, stresszre és PTSD-re fogták.
Szinte minden alkalommal azt kérdezték az orvosok: "Most éppen depressziós? Fellángolt a depressziója?" Mindent a mentális állapotomra fogtak. Úgy éreztem, semmibe vesznek, és volt, hogy már élni sem akartam.
A nő már kezdte elhinni, hogy valóban a fejében van a probléma, és ezért műveli ezt a teste. Azonban a súlyos tünetek még évekig maradtak, így dietetikus munkáját hátra kellett hagynia.
Ezek a fejfájások, ezek az elviselhetetlen migrének teljesen megbénították az életemet. Néha nem láttam, sokszor szinte ágyhoz voltam kötve
- mondta Buzzell.
Végül 2022 augusztusában Buzzellnél Ehlers-Danlos-szindrómát (EDS) diagnosztizáltak, ami az örökletes rendellenességek egy csoportja, amely a kötőszöveteket érinti. Tünetei közé tartozik a krónikus fájdalom, a túlzottan hajlékony ízületek, valamint a nyúlékony, sérülékeny bőr. Az ízületi fájdalom és a ficamok szintén gyakoriak.
Buzzell esetében a szindróma egy második diagnózishoz is vezetett, a Chiari-rendellenességhez. Ez egy ritka állapot, amely során a koponya fokozatosan összenyomja az agytörzset, lefelé tolva azt a gerincvelő irányába.
Ironikus, hogy az orvosok azt mondták, minden csak a fejemben van, és végül valóban a fejemben van
- mondta a diagnózisról a nő.
Azonban a küzdelem nem ért véget, ugyanis most a teljes bénulás veszélyével néz szembe Buzzell. Egyetlen reményét egy nagy műtét jelenti, amely véglegesen stabilizálná a koponyáját a gerincéhez rögzítve, és megóvná őt a teljes bénulástól. Ennek a költségei akár a 70 000 dollárt is elérhetik, így családja egy GoFundMe-gyűjtést indított.
A diagnózis fényében most gyermekeit tartja szembelőtt, hiszen, ha teljesen elveszíti a mozgásképességét nem fog tudni róluk gondoskodni. A műtéttel nem várhatnak, még azelőtt kell lépniük, mielőtt például teljesen elveszíti a bélműködése feletti kontrollt, vagy megbénul egy területen, ami bármelyik nap bekövetkezhet - írta a People.
