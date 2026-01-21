Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
Az orvosok elhajtották, hogy depressziós: most teljesen lebénulhat a családanya

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 21:30
Versenyt fut az idővel egy tengerészgyalogos veterán, miután lesújtó diagnózist kapott. Az orvosok éveken át nem foglalkoztak tüneteivel, azonban most már a teljes bénulás veszélye fenyegeti.

Egy tengerészgyalogos veterán súlyos, az életét megnehezítő tüneteit az orvosok sokáig félresöpörték, mielőtt végül életveszélyes agyi rendellenességet diagnosztizáltak nála. Most a teljes bénulás ellen küzd, annak érdekében, hogy tudjon gondoskodni gyermekeiről.

A teljes bénulás ellen küzd az édesanya.
A teljes bénulás ellen küzd az édesanya. Fotó: GoFundMe

Éveken át nem törődtek tüneteivel az orvosok

A virginiai Warrentonban élő, 40 éves Ciera Buzzell gyermekkora óta migrénekkel küzdött. Elmondása szerint azonban a problémák igazán 2004-ben váltak súlyossá, amikor belépett az Egyesült Államok Tengerészgyalogságába.

A kiképzés során arra emlékszik, hogy a csípője kiugrott a helyéről, de nem sokkal később más ízületei is elkezdtek kificamodni.

Emlékszem, hogy egy függeszkedéses gyakorlat közben kiment a vállam, de azonnal visszaugrott, így akkor nem is tudtam, mi történt

- idézte fel a nő.

Egy nap futás közben a csípőm is kiugrott. Akkor sem tudtam, mi volt ez, mert rögtön visszacsúszott.

Buzzell 8 hónapot szolgált Irakban és Kuvaitban, majd 2009-ben szerelt le a tengerészgyalogságtól. Állandó fájdalmai miatt ekkor az orvosok csontkovácshoz irányították, de ez csak tovább rontotta az állapotát.

Tünetei végül már a testében lévő összes ízületet érintették, látását is gyakran elveszítette, nyakmerevítőt viselt, illetve az evés sem ment egy állkapcsot rögzítő segédeszköz nélkül. Végül ismét orvoshoz fordult, de tüneteit a depresszióra, stresszre és PTSD-re fogták.

Szinte minden alkalommal azt kérdezték az orvosok: "Most éppen depressziós? Fellángolt a depressziója?" Mindent a mentális állapotomra fogtak. Úgy éreztem, semmibe vesznek, és volt, hogy már élni sem akartam.

A nő már kezdte elhinni, hogy valóban a fejében van a probléma, és ezért műveli ezt a teste. Azonban a súlyos tünetek még évekig maradtak, így dietetikus munkáját hátra kellett hagynia.

Ezek a fejfájások, ezek az elviselhetetlen migrének teljesen megbénították az életemet. Néha nem láttam, sokszor szinte ágyhoz voltam kötve

- mondta Buzzell.

Megszületett a diagnózis, de most a bénulás veszélye fenyegeti

Végül 2022 augusztusában Buzzellnél Ehlers-Danlos-szindrómát (EDS) diagnosztizáltak, ami az örökletes rendellenességek egy csoportja, amely a kötőszöveteket érinti. Tünetei közé tartozik a krónikus fájdalom, a túlzottan hajlékony ízületek, valamint a nyúlékony, sérülékeny bőr. Az ízületi fájdalom és a ficamok szintén gyakoriak.

Buzzell esetében a szindróma egy második diagnózishoz is vezetett, a Chiari-rendellenességhez. Ez egy ritka állapot, amely során a koponya fokozatosan összenyomja az agytörzset, lefelé tolva azt a gerincvelő irányába.

Ironikus, hogy az orvosok azt mondták, minden csak a fejemben van, és végül valóban a fejemben van

- mondta a diagnózisról a nő.

Azonban a küzdelem nem ért véget, ugyanis most a teljes bénulás veszélyével néz szembe Buzzell. Egyetlen reményét egy nagy műtét jelenti, amely véglegesen stabilizálná a koponyáját a gerincéhez rögzítve, és megóvná őt a teljes bénulástól. Ennek a költségei akár a 70 000 dollárt is elérhetik, így családja egy GoFundMe-gyűjtést indított.

A diagnózis fényében most gyermekeit tartja szembelőtt, hiszen, ha teljesen elveszíti a mozgásképességét nem fog tudni róluk gondoskodni. A műtéttel nem várhatnak, még azelőtt kell lépniük, mielőtt például teljesen elveszíti a bélműködése feletti kontrollt, vagy megbénul egy területen, ami bármelyik nap bekövetkezhet - írta a People.

 

