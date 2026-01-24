Egy 59 éves nő csodával határos módon adott életet gyermekének egy szívszorító okból

Egy nő – aki megdöbbentette az orvosokat azzal, hogy 59 évesen adott életet egy babának – elárulta a megható okát, amiért gyereket szeretett volna.

59 évesen szült egy nő -Fotó: Facebook

A Kínából származó anyuka, akit csak a vezetéknevén, Zou-n ismernek, január 9-én császármetszéssel hozta világra gyermekét a keleti Jiangsu tartománybeli Zhangjiagang 1. számú Népi Kórházban . A baba egészséges, 2,2 kg-ot nyomott.

A helyi jelentések szerint Zou hivatalosan is a város legidősebb nője, aki valaha is szült, és azt mondja, még mindig alig hiszi el. „A baba látványa és a sírása annyira izgatottá tesz. Nem gondoltam volna, hogy az álmom valóra válik” – mondta.

Már van egy felnőtt lánya, aki külföldön él, és bevallotta, hogy az üres fészek miatt ő és a férje fájdalmasan egyedül érzik magukat. „Ahogy telik az idő, a férjemmel gyakran érezzük magunkat magányosnak” – árulta el.

Két évvel ezelőtt a pár úgy döntött, hogy újabb gyermeket szeretnének, és miután Zou gondosan felkészítette a testét, tavaly teherbe esett lombikbébi programnak köszönhetően. Az orvosok azonban riadókészültségben voltak.

„Zou 59 éves, és egy rendkívül idős terhes nő, akinél jelentősen megnőtt a terhességi szövődmények és a rendellenes magzat kockázata” – mondta Guo Huiping szülész-nőgyógyász. A szövődmények és rendellenességek kockázata az egekbe szökött, ezért a nőt folyamatos orvosi megfigyelés alá helyezték, az orvosok pedig folyamatosan ellenőrizték.

„Rendszeresen küldtek nekem üzeneteket, hogy emlékeztessenek az egészségi állapotomra. Úgy érzem magam, mint egy panda, akit az orvosok gondosan védenek” – viccelődött.

A terhesség azonban korántsem volt zökkenőmentes, és Zou veszélyesen ingadozó vérnyomástól, veseproblémáktól, lábdagadástól és rendellenes véreredményektől szenvedett, írja a South China Morning Post.

Mivel egészségi állapota romlott, az orvosok úgy döntöttek, hogy ideje előtt, 33 hetesen és öt naposan hozza világra a babát. „Bátor anya, hogy ilyen hatalmas kihívást vállalt” – mondta Guo.

A megdöbbentő születési történet felháborodást keltett a közösségi médiában, a felhasználók pedig megosztottak. Valaki így nyilatkozott: „Nem lesz energiája felnevelni a gyereket. Ez kegyetlen.”