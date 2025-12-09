„Félek, hogy elveszítem azt, amit kaptam” – Gyula és 3 gyermeke otthona veszélybe került

Vámosgyörk csendes utcájában, Heves megyében él Farkas Gyula, aki három gyermekét – a 16 éves Gyula Balázst, a 12 éves Dávidot és a 7 éves Ágnes Anitát – egyedül neveli. A család története egyszerre szívszorító és felemelő: évekig éltek egy árvíz sújtotta, romos házban, majd az Újratervezés stábja meghitt otthont teremtett nekik. A segítség azonban váratlan következményt hozott: Gyula bátyja, aki három évtizedig nem adott életjelet magáról, most a ház felét követeli.
Árvíz, betegség, magány: Gyulának innen kellett talpra állnia. Ma pedig elképesztően boldog, hogy régi, romos háza új életre kelt. Mégis, úgy néz ki, a baj nem akar tágítani mellőle.
Ha visszamegyünk a kezdetekhez, nagyon nehéz volt nekem. Beteg voltam, porckorongsérvem miatt majdnem lebénult a lábam, szívinfarktusom is volt, nem tudtam dolgozni, mégis egyedül maradtam
– meséli Gyula.
Egy hosszú és nehéz válást követően Gyula örül, hogy három gyermeke vele élhet.
Elváltam, egyedül nevelem a három gyermekem. Hálás vagyok értük a Jóistennek. Azonban a ház, amiben lakunk, közben egyre csak romosodott. A néhány évvel ezelőtti árvíz maradandó károkat hagyott maga után, gyakorlatilag lakhatatlanná vált az otthonunk
– teszi hozzá Gyula.
A tévéműsor stábja idén érkezett a faluba. A romokból élhető, biztonságos, modern otthont varázsolt. Gyula pedig nem talál szavakat.
Úgy érzem, egész életemben nem fogom elfelejteni, mekkora segítséget kaptam. Az egész Újratervezés stáb csodálatos. Határtalan a hála, amit érzek. Az életünk valóban megváltozott
– meséli a háromgyerekes apuka.
A gyerekek új szobát kaptak, a ház pedig végre olyan lett, ahol méltó körülmények között lehet élni és felnőni. Ám a boldogság nem tartott sokáig. A felújított házról és annak megnövekedett értékéről Gyula bátyja is értesült.
A bátyám 30 évig nem jelentkezett, felénk sem nézett. Anyám után én örököltem a romos házat. Most, hogy felújították, hirtelen felbukkant a bátyám, és apai ágon akarja követelni annak egy részét
– számolt be a Borsnak Gyula.
A férfi 6 millió forintot követel, amit Gyula a három gyermeke mellett, betegséggel küzdő apaként képtelen kifizetni.
Érdekes az emberi természet. Amikor semmi nem volt, nem jelentkezett, most meg hirtelen felbukkant. Félek, hogy elveszítem azt, amit kaptam, ezt a sok jóindulatot
– mondja kétségbeesetten Gyula.
A jogi helyzet bonyolult. A család mégis hisz a jóban, minden fájdalom ellenére szeretne pozitív lenni.
Én hiszek az emberi jóságban. A világ láthatja, hogy kaptam segítséget, szeretetet, támogatást. Az összefogás igenis létezik. Hálás vagyok az életnek és hiszem, hogy minden megoldódik
– zárja gondolatait Farkas Gyula a háromgyerekes apuka.
A három gyerek közben végre stabil, szeretettel teli otthonban nevelkedhet. A kérdés most már csak az, hogyan sikerül megvédeni azt, amiért olyan sokan összefogtak.
Ha kíváncsi vagy Gyulára és arra, hogyan kapott a család új otthont, nézd meg a SuperTV2 Újratervezés című műsorát esténként 21.45-kor!
