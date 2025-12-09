„Félek, hogy elveszítem azt, amit kaptam” – Gyula és 3 gyermeke otthona veszélybe került

Vámosgyörk csendes utcájában, Heves megyében él Farkas Gyula, aki három gyermekét – a 16 éves Gyula Balázst, a 12 éves Dávidot és a 7 éves Ágnes Anitát – egyedül neveli. A család története egyszerre szívszorító és felemelő: évekig éltek egy árvíz sújtotta, romos házban, majd az Újratervezés stábja meghitt otthont teremtett nekik. A segítség azonban váratlan következményt hozott: Gyula bátyja, aki három évtizedig nem adott életjelet magáról, most a ház felét követeli.

Farkas Gyula három gyermekével új, biztonságos otthonukban Vámosgyörkön, miután az Újratervezés csapata felújította régi házukat. (Fotó: SuperTV2 Újratervezés )

“Félek, hogy elveszítem azt a jót, amit kaptam” - Az Újratervezés műsora reményt adott

Árvíz, betegség, magány: Gyulának innen kellett talpra állnia. Ma pedig elképesztően boldog, hogy régi, romos háza új életre kelt. Mégis, úgy néz ki, a baj nem akar tágítani mellőle.

Ha visszamegyünk a kezdetekhez, nagyon nehéz volt nekem. Beteg voltam, porckorongsérvem miatt majdnem lebénult a lábam, szívinfarktusom is volt, nem tudtam dolgozni, mégis egyedül maradtam

– meséli Gyula.

Egy hosszú és nehéz válást követően Gyula örül, hogy három gyermeke vele élhet.

Elváltam, egyedül nevelem a három gyermekem. Hálás vagyok értük a Jóistennek. Azonban a ház, amiben lakunk, közben egyre csak romosodott. A néhány évvel ezelőtti árvíz maradandó károkat hagyott maga után, gyakorlatilag lakhatatlanná vált az otthonunk

– teszi hozzá Gyula.

Az Újratervezés csodát tett: “Életem végéig nem felejtem el nekik”

A tévéműsor stábja idén érkezett a faluba. A romokból élhető, biztonságos, modern otthont varázsolt. Gyula pedig nem talál szavakat.

Úgy érzem, egész életemben nem fogom elfelejteni, mekkora segítséget kaptam. Az egész Újratervezés stáb csodálatos. Határtalan a hála, amit érzek. Az életünk valóban megváltozott

– meséli a háromgyerekes apuka.

A gyerekek új szobát kaptak, a ház pedig végre olyan lett, ahol méltó körülmények között lehet élni és felnőni. Ám a boldogság nem tartott sokáig. A felújított házról és annak megnövekedett értékéről Gyula bátyja is értesült.

A bátyám 30 évig nem jelentkezett, felénk sem nézett. Anyám után én örököltem a romos házat. Most, hogy felújították, hirtelen felbukkant a bátyám, és apai ágon akarja követelni annak egy részét

– számolt be a Borsnak Gyula.