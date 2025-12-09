Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Natália névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Félek, hogy elveszítem azt, amit kaptam” – Gyula és 3 gyermeke otthona veszélybe került

szívszorító történet
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 09. 17:10
szívszorító üzenetÚjratervezés (tévéműsor)
Az árvíz és a betegség után Farkas Gyula és három gyermeke végre új életet kezdhetett Vámosgyörkön. Az Újratervezés stábja romos otthonukat biztonságos, szeretettel teli lakhellyé varázsolta. A boldogság azonban nem maradt zavartalan.

Vámosgyörk csendes utcájában, Heves megyében él Farkas Gyula, aki három gyermekét – a 16 éves Gyula Balázst, a 12 éves Dávidot és a 7 éves Ágnes Anitát – egyedül neveli. A család története egyszerre szívszorító és felemelő: évekig éltek egy árvíz sújtotta, romos házban, majd az Újratervezés stábja meghitt otthont teremtett nekik. A segítség azonban váratlan következményt hozott: Gyula bátyja, aki három évtizedig nem adott életjelet magáról, most a ház felét követeli.

Újratervezés
Farkas Gyula három gyermekével új, biztonságos otthonukban Vámosgyörkön, miután az Újratervezés csapata felújította régi házukat. (Fotó: SuperTV2 Újratervezés )

“Félek, hogy elveszítem azt a jót, amit kaptam”  - Az Újratervezés műsora reményt adott

Árvíz, betegség, magány: Gyulának innen kellett talpra állnia. Ma pedig elképesztően boldog, hogy régi, romos háza új életre kelt. Mégis, úgy néz ki, a baj nem akar tágítani mellőle.

Ha visszamegyünk a kezdetekhez, nagyon nehéz volt nekem. Beteg voltam, porckorongsérvem miatt majdnem lebénult a lábam, szívinfarktusom is volt, nem tudtam dolgozni, mégis egyedül maradtam

– meséli Gyula.

Egy hosszú és nehéz válást követően Gyula örül, hogy három gyermeke vele élhet.

Elváltam, egyedül nevelem a három gyermekem. Hálás vagyok értük a Jóistennek. Azonban a ház, amiben lakunk, közben egyre csak romosodott. A néhány évvel ezelőtti árvíz maradandó károkat hagyott maga után, gyakorlatilag lakhatatlanná vált az otthonunk

– teszi hozzá Gyula.

Az Újratervezés csodát tett: “Életem végéig nem felejtem el nekik”

A tévéműsor stábja idén érkezett a faluba. A romokból élhető, biztonságos, modern otthont varázsolt. Gyula pedig nem talál szavakat.

Úgy érzem, egész életemben nem fogom elfelejteni, mekkora segítséget kaptam. Az egész Újratervezés stáb csodálatos. Határtalan a hála, amit érzek. Az életünk valóban megváltozott

– meséli a háromgyerekes apuka.

A gyerekek új szobát kaptak, a ház pedig végre olyan lett, ahol méltó körülmények között lehet élni és felnőni. Ám a boldogság nem tartott sokáig. A felújított házról és annak megnövekedett értékéről Gyula bátyja is értesült.

A bátyám 30 évig nem jelentkezett, felénk sem nézett. Anyám után én örököltem a romos házat. Most, hogy felújították, hirtelen felbukkant a bátyám, és apai ágon akarja követelni annak egy részét

– számolt be a Borsnak Gyula.

A férfi 6 millió forintot követel, amit Gyula a három gyermeke mellett, betegséggel küzdő apaként képtelen kifizetni.

Érdekes az emberi természet. Amikor semmi nem volt, nem jelentkezett, most meg hirtelen felbukkant. Félek, hogy elveszítem azt, amit kaptam, ezt a sok jóindulatot

– mondja kétségbeesetten Gyula.

A jogi helyzet bonyolult. A család mégis hisz a jóban, minden fájdalom ellenére szeretne pozitív lenni.

Én hiszek az emberi jóságban. A világ láthatja, hogy kaptam segítséget, szeretetet, támogatást. Az összefogás igenis létezik. Hálás vagyok az életnek és hiszem, hogy minden megoldódik

– zárja gondolatait Farkas Gyula a háromgyerekes apuka.

A három gyerek közben végre stabil, szeretettel teli otthonban nevelkedhet. A kérdés most már csak az, hogyan sikerül megvédeni azt, amiért olyan sokan összefogtak.

Ha kíváncsi vagy Gyulára és arra, hogyan kapott a család új otthont, nézd meg a SuperTV2 Újratervezés című műsorát esténként 21.45-kor!

 

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu