"Soha nem adtam fel!" - négygyerekes családhoz kopogtatott be Stohl András és az Újratervezés csapata

A csodák néha megtörténnek és az álmok valóra válnak. Egy ilyen történetnek lehetnek részesei a nézők ismét: november 17-én hétfőn új részekkel jelentkezik az Újratervezés című műsor, ezúttal a SzuperTV2-n. Stohl András és a stáb elsőként egy fülöpszállási, négygyermekes család álmát váltották valóra. A családanya, Rimóczi Petra Klára a Borsnak elárulta, hogyan élték meg ezt a különleges élményt.

A Merucza család először el sem hitte, hogy ők a kiválasztottak. Rimóczi Petra Klára, Merucza János László, Márk, Zsombor, Petra, Ramóna Fotó: TV2/Újratervezés

"Soha nem adtam fel, így jött az Újratervezés"

A Merucza család albérletből albérletbe költözött korábban Kecskeméten. Miután ezt megelégelték, 2021-ben a falusi CSOK segítségével sikerült saját otthonhoz jutniuk: Fülöpszálláson vettek meg egy kis házat 5 millió forintért. A boldogság azonban nem tartott sokáig, hamarosan szembesültek a ház hibáival. Kiderült, hogy a 108 éves vályogházzal több a gond, mint remélték.

2021 februárjában kiégett a kémény, amiről kiderült, hogy nem volt kibélelve. A szomszéd bácsi szólt, hogy lángokat lát. Komolyabb baj is lehetett volna, mert mind otthon voltunk, aludt az egész család. Tűzoltók oltották el a tüzet. Aztán János, a párom próbálta megjavítani a falat, ami a kéményt is tartotta, de csak egyre rosszabb lett a helyzet. A konyha és a szülői hálószoba lakhatatlanná vált

- emlékszik vissza Petra.

A fűtés áramról ment, de a régi vezetékek részben kiégtek a falban. A fürdőszobában a csőtörés miatt a falak szétáztak, így a 73 négyzetméteres házból csak egy szoba maradt lakható, amiben hatan kucorogtak télen-nyáron. Így élt a család, így jártak a gyerekek iskolába, a szülők pedig dolgozni. Petra pénztáros, férje, Merucza János alkalmi munkákat vállalva járul hozzá a családi kasszához, mert hiába van több szakmája, a településen nem tud elhelyezkedni. A napról napra élő család létbizonytalanságba került és lassan elfogyott minden remény.

Az Újratervezés stábjának érkezésével megcsillant a család számára a remény Fotó: TV2/Újratervezés

Hosszú idő után végre segítség érkezett

A család először az önkormányzattól kért segítséget, de a polgármester nem tudott nekik szükséglakást adni. Petra hitt abban, hogy néha megtörténhet a varázslat olyan helyzetben lévő emberekkel is, mint ők és nem adta fel.

A tévében láttam az Újratervezés műsorát és mindig is álmodoztam arról, hogy velünk is csoda történik majd. A mi házunk is egyszer egy lakható, modern és biztonságos otthon lesz. Jelentkeztem tavaly az Újretervezés című műsorba, de akkor nem sikerült. De soha nem adtam fel! Idén újra jelentkeztem és most kiválasztottak minket. El se hittem és még néha most sem hiszem el, hogy ez velünk megtörténhetett!

- számolt be Petra sírva. Még a kollégái se tudták, hogy milyen súlyos helyzetben voltak.

Senki nem tudott a körülményeinkről. Nem akartam, hogy sajnáljanak vagy megítéljenek minket. A gyerekeim is mindig tisztán jártak iskolába, nem hiszem, hogy feltűnt bárkinek is, hogy mi hogy élünk

- tette hozzá Rimóczi Petra.