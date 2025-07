Szabó Zsófi 25 éve lovagol, de ilyennel még nem találkozott

Nemrég elindult az Újratervezés 2025 a TV2 Klubbon, amelynek műsorvezetője ezúttal is Szabó Zsófi. A csinos édesanya a tavalyi évadban vezette először a műsort és már akkor is nagyon megérintették a családok sorsai.

Szabó Zsófinak nagy rutinja van a lovaglás terén, de még őt is sikerült meglepni az Újratervezés műsorában (Fotó: Szabolcs László)

Szabó Zsófiék jobb életkörülményeket biztosítanak gyerekeknek

Az Újratervezésben Szabó Zsófi, Stohl András, Szabó András Csuti, Lehoczky Léna lakberendező különleges, négyes felállásban váltja valóra rászoruló családok lakhatási álmait: ez nem csupán egy tévéműsor, hanem valódi segítség, ami családok életét formálja át. A műsorban rászoruló családoknak segítik meg a lakhatási körülményeit és ezzel nem csak az életszínvonalukat, hanem az életüket is újratervezik. Szabó Zsófi tavaly először találkozott a műsor nehézségeivel és a családokkal, akikkel több időt is együtt töltött a forgatások során és már akkor úgy nyilatkozott: kisgyermekes anyukaként úgy gondolja, minden gyerek egyenlő esélyeket érdemel ebben a világban, ez azonban sajnos mégsem tud megvalósulni. Szerinte nem csukhatjuk be a szemünket és nem mehetünk el ilyen sorsok mellett, hiszen ez a műsor ráébreszt bennünket arra, hogy milyen szerencsések vagyunk, ezért is vállalta el örömmel a műsorvezetésre való felkérést tavaly is, majd idén újra.

El sem tudjuk képzelni, milyen érzés lehet besétálni egy teljesen új otthonba, ahol minden más, mint előtte. Az a pillanat, amikor valaki tényleg új életet kezdhet – az örökre megváltoztat

– fogalmazott nemrég Zsófi.

A műsorvezetőt még mindig meg tudják lepni (Fotó: Szabolcs László)

Szabó Zsófi régen lepődött meg ennyire

Az Újratervezés legújabb adásban Zsófi lovas programra viszi Vikit és Tibit. Már az első találkozáskor kiderült ugyanis, hogy Viki nagyon szereti a lovakat, mi több, lovagolni is szeret, ennél testhezállóbb programot pedig nehezen lehetett volna elképzelni Zsófi számára, hiszen neki is nagyon fontosak a lovak. Tibi azonban félve lépett be az istállóba, majd amikor Zsófi megkérdezte, hogy miért, Tibi bevallotta, hogy nem szereti a lovakat.

Félsz tőlük, vagy miért?

– szegezte neki a kérdést Zsófi, amire Tibi meglepő választ adott: „Nem szimpatikusak.”

Nem szimpatikusak? Képzeld el, hogy én 25 éve lovagolok, de ilyet még nem hallottam

– döbbent le Zsófi. Hogy hogyan folytatódik a történet, az a péntek esti Újratervezés adásából kiderül!