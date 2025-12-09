Elképesztő: a NASA tudósa állítja, végre megtalálta a betlehemi csillagot

Egy NASA‑kutató szerint végre létezhet tudományos magyarázat arra a különös égi jelenségre, amely több mint 2000 éve a három bölcset a kis Jézushoz vezette. Mark Matney bolygókutató azt állítja, hogy a betlehemi csillag valójában egy rendkívül fényes üstökös lehetett, amelyet az ókori kínai feljegyzések is megemlítenek Kr. e. 5-ben.

A betlehemi csillagra bukkanhatott a kutató?

Fotó: Romolo Tavani / Shutterstock

A betlehemi csillag évezredek óta foglalkoztatja a kutatókat

Matney elemzése a brit Csillagászati Társaság folyóiratában jelent meg, és új megközelítést kínál egy olyan rejtélyre, amely évszázadok óta megosztja a tudósokat és a hívőket egyaránt. A Máté evangéliuma szerint a csillag először „keleten” tűnt fel, majd a bölcsek előtt „haladt”, végül pedig „megállt” a hely fölött, ahol Jézus megszületett.

Sokan csodának vagy mítosznak tartották, Matney azonban most azt állítja: a jelenség nagyon is valós lehetett. A kutató szerint egy földközeli üstökös mozgása megfelelhet azoknak a jelenségeknek, amelyeket a Biblia leír.

Az ókori kínai feljegyzések szerint egy rendkívül fényes üstökös több mint 70 napon át volt látható. Matney elemzése szerint az üstökös egyik rekonstruált pályája alapján akár Kr. e. 5 júniusának egyik reggelén is feltűnhetett az égen, éppen abban az időszakban, amelyre Jézus születését teszik a történészek.

A kutató úgy véli, hogy a dél felé haladó utazók például a Betlehem felé tartó bölcsek, olyan hatást érzékelhettek, mintha az üstökös előttük haladna, majd felettük időzne.

„Ez az első olyan tudományos jelölt, amelynek látszólagos mozgása összhangban áll a Máté evangéliumában található leírással”

– írja Matney.

Szerinte egy ilyen üstökös akár nappal is látható lehetett, és kivételes fényességgel ragyoghatott. Ez megmagyarázhatja, miért emelte ki a kortársak figyelmét, és miért vált olyan jelentőségteljessé.

A betlehemi csillagról eddig több mint 400 tudományos elmélet született – köztük szupernóva-robbanás, összeütköző csillagok vagy tisztán vallási magyarázatok. Matney kutatása azonban az első olyan modern rekonstrukció, amely konkrét égi objektum mozgását próbálja összevetni a bibliai leírással, derül ki mindez a Daily Mail cikkéből