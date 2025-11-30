Jön az első gyertyagyújtás: ismerd meg az advent és az adventi koszorú történetét

Legyünk vallásosak vagy sem, a legtöbbünk otthona díszekbe öltözik a karácsonyi ünnepi időszakban, a központi elem pedig minden bizonnyal az örökzöldből készült, feldíszített és gyertyákkal ellátott koszorú, amely az adventi várakozás elsődleges jelképe. Akár mi készítjük, akár vásároljuk, egy biztos: vasárnaponként körbeüljük a családdal, hogy közösen gyújtsuk meg a gyertyákat. Ezzel is megállunk egy pillanatra, megfogalmazzuk a gondolatainkat a készülődéssel kapcsolatban, és ami a legfontosabb: együtt vagyunk. Mindezek fényében érdekes lehet visszatekinteni a múltba, és megismerni az adventi gyertyagyújtás és koszorúalkotás történetét.
Johann Hinrich Wichern evangélikus lelkész nevéhez kapcsolódik az adventi koszorú „találmánya”. Ő volt az, aki 1838-ban meggyújtott egy-egy gyertyát a karácsonyt megelőző időszak napjain, majd az ünnephez érve az összeset együtt. A következő évben, 1839-ben az általa alapított hamburgi gyerekotthonban elkészítette az első adventi koszorút, hogy kedveskedjen az apróságoknak és kézzel foghatóbbá tegye a karácsonyvárást.
Egy óriási kocsikereket használt alapnak, ezt díszítette fel örökzölddel, amire 20 piros és 4 fehér gyertyát helyezett, majd csillárként a mennyezetre emelte.
A piros gyertyák a hétköznapokat, a fehérek a vasárnapokat jelképezték. Így alakult ki a 24 napos adventi időszak. A szokást idővel egyre többen átvették, és már a polgári házakban is világított az adventi koszorú. A gyertyák száma viszont lecsökkent, és csupán a vasárnapokat jelölő négy fényforrás maradt rajta. Emiatt kisebb lett a mérete, és bárki könnyedén elkészíthette. A koszorún többnyire három szín jelent meg, illetve vált fontossá: a zöld a termést, a piros az életet, az arany a fényt jelképezte.
Idővel a katolikus egyház is gyakorolni kezdte a szokást, ők azonban más árnyalatokat és jelentéseket helyeztek előtérbe. Az adventi koszorú kör alakja az Istentől jövő örökkévaló szeretetet szimbolizálja, az örökzöldek a reményt és életet, a gyertyák pedig Jézus eljövetelének közeledtét. A gyertyák gyújtási sorrend szerint: hit, remény, öröm, szeretet. A római katolikus tradíciók személyeket is hozzájuk rendeltek: a fogalmak Ádámot és Évát, a zsidó népet, Szűz Máriát és Keresztelő Szent Jánost képviselik. Az adventi koszorú valójában egy kapocs, amely összeköti az otthont és az egyházat, ezért se nem kizárólag vallási, se nem világi ünnepi kiegészítő. Annak ellenére, hogy egykor a keresztény világ jelképe volt, ma már vallástól függetlenül a karácsony és az ünnepi készülődés egyik legfontosabb szimbóluma.
A régi szokások szerint mindegy, hogy milyen irányban és sorrendben gyújtjuk meg a gyertyákat, és hogyan helyezzük el azokat. Az időpontot tekintve azonban a hagyomány szerint vasárnap reggel kell gyertyát gyújtani, de vannak, akik szombat vagy vasárnap este teszik ezt meg. Küllem tekintetében a határ a csillagos ég, főleg hogy ma már ritkán készítünk koszorút, inkább kész terméket vásárolunk.
Idén elkészítenél egy igazán egyedi adventi koszorút? Meríts ötletet az alábbi videóból:
