Jön az első gyertyagyújtás: ismerd meg az advent és az adventi koszorú történetét

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 30. 08:15
Elérkeztünk advent első vasárnapjához, vagyis a karácsonyi ünnepkör kezdetéhez, amikor meggyújtjuk az első gyertyát a koszorún. A várakozás időszakának elsődleges szimbóluma a legtöbb otthonban megtalálható, de vajon mennyit tudunk erről a díszről, az advent eredetéről és a különféle színű gyertyákról, valamint magáról az adventi gyertyagyújtásról? Cikkünkből kiderül.
  • Az adventi koszorú Johann Hinrich Wichern evangélikus lelkész nevéhez kapcsolódik.
  • A gyertyagyújtási szokás az idők során átalakult.
  • Az adventi gyertyák színei fontos jelentéssel és szimbolikával bírnak.

Legyünk vallásosak vagy sem, a legtöbbünk otthona díszekbe öltözik a karácsonyi ünnepi időszakban, a központi elem pedig minden bizonnyal az örökzöldből készült, feldíszített és gyertyákkal ellátott koszorú, amely az adventi várakozás elsődleges jelképe. Akár mi készítjük, akár vásároljuk, egy biztos: vasárnaponként körbeüljük a családdal, hogy közösen gyújtsuk meg a gyertyákat. Ezzel is megállunk egy pillanatra, megfogalmazzuk a gondolatainkat a készülődéssel kapcsolatban, és ami a legfontosabb: együtt vagyunk. Mindezek fényében érdekes lehet visszatekinteni a múltba, és megismerni az adventi gyertyagyújtás és koszorúalkotás történetét.

Az adventi koszorú és az adventi gyertyagyújtás története

Johann Hinrich Wichern evangélikus lelkész nevéhez kapcsolódik az adventi koszorú „találmánya”. Ő volt az, aki 1838-ban meggyújtott egy-egy gyertyát a karácsonyt megelőző időszak napjain, majd az ünnephez érve az összeset együtt. A következő évben, 1839-ben az általa alapított hamburgi gyerekotthonban elkészítette az első adventi koszorút, hogy kedveskedjen az apróságoknak és kézzel foghatóbbá tegye a karácsonyvárást.

Egy óriási kocsikereket használt alapnak, ezt díszítette fel örökzölddel, amire 20 piros és 4 fehér gyertyát helyezett, majd csillárként a mennyezetre emelte.

A piros gyertyák a hétköznapokat, a fehérek a vasárnapokat jelképezték. Így alakult ki a 24 napos adventi időszak. A szokást idővel egyre többen átvették, és már a polgári házakban is világított az adventi koszorú. A gyertyák száma viszont lecsökkent, és csupán a vasárnapokat jelölő négy fényforrás maradt rajta. Emiatt kisebb lett a mérete, és bárki könnyedén elkészíthette. A koszorún többnyire három szín jelent meg, illetve vált fontossá: a zöld a termést, a piros az életet, az arany a fényt jelképezte.

Mindenkié lett a legfontosabb szimbólum

Idővel a katolikus egyház is gyakorolni kezdte a szokást, ők azonban más árnyalatokat és jelentéseket helyeztek előtérbe. Az adventi koszorú kör alakja az Istentől jövő örökkévaló szeretetet szimbolizálja, az örökzöldek a reményt és életet, a gyertyák pedig Jézus eljövetelének közeledtét. A gyertyák gyújtási sorrend szerint: hit, remény, öröm, szeretet. A római katolikus tradíciók személyeket is hozzájuk rendeltek: a fogalmak Ádámot és Évát, a zsidó népet, Szűz Máriát és Keresztelő Szent Jánost képviselik. Az adventi koszorú valójában egy kapocs, amely összeköti az otthont és az egyházat, ezért se nem kizárólag vallási, se nem világi ünnepi kiegészítő. Annak ellenére, hogy egykor a keresztény világ jelképe volt, ma már vallástól függetlenül a karácsony és az ünnepi készülődés egyik legfontosabb szimbóluma.

Az adventi gyertyagyújtás szokása

A régi szokások szerint mindegy, hogy milyen irányban és sorrendben gyújtjuk meg a gyertyákat, és hogyan helyezzük el azokat. Az időpontot tekintve azonban a hagyomány szerint vasárnap reggel kell gyertyát gyújtani, de vannak, akik szombat vagy vasárnap este teszik ezt meg. Küllem tekintetében a határ a csillagos ég, főleg hogy ma már ritkán készítünk koszorút, inkább kész terméket vásárolunk.

Az adventi gyertyák színeinek jelentősége

Hagyományos színek
A négy gyertya lila és rózsaszín színe katolikus hagyományokra épül: ezek három és egy arányban állnak az adventi koszorún, az árnyalatok a liturgiák színeire utalnak, mivel advent három vasárnapján lila, egyen pedig rózsaszín miseruhát viselnek a papok a templomban. Jelképeik szerint a lila a bűnbánatot és lelki megtisztulást, a rózsaszín pedig az örömteli várakozást és a Szűz Mária előtti tisztelgést fejezi ki. Nem minden vallásban lila és rózsaszín a gyertya színe.

Bibliai vonatkozások
A hagyományok szerint az első gyertya meggyújtásakor azokat a próféciákat érdemes átgondolni vagy újraolvasni, melyek a Messiás eljövetelét hirdették. A második gyertya emlékeztetőül szolgál arra, ahogyan az angyal hírül adta Máriának és Józsefnek, hogy felnevelhetik Isten fiát. A harmadik meggyújtása során a pásztorokat is megvilágító világosságra gondolunk, ami felszabadulást hozott a sötétségből. A negyedik láng a napkeleti bölcseket vezető betlehemi csillag ragyogására utal.

Advent vasárnapjai
Advent első vasárnapján lila terítő van a templomban, lila miseruhát vagy stólát ölt a pap. A másodikon hasonlóan tesznek, illetve a nagyböjti időszak színe is a lila az egyházi liturgiában. A harmadik vasárnap kiemelkedő, hiszen advent második feléhez érünk, és ilyenkor gyújtjuk meg a rózsaszín gyertyát, amely az öröm szimbóluma. A negyedik hétvégén újra lila jön, ez a bűnbánatot jelöli, és immár az összes fény világít a koszorún.

Piros és fehér
A protestáns vallásban a piros vagy vörös, illetve a fehér gyertyák dominálnak az adventi koszorún. Egyes helyeken négy piros áll a koszorún, egy nagyobb fehér pedig középen, amit kifejezetten csak karácsony este gyújtanak meg. Ez jelképezi Krisztust. Ahol három piros és egy fehér gyertya áll, ott is neki ajánlják az utolsóként meggyújtott fehéret.

A fény jelentősége
Nem csak önmagában a gyertyáknak, a fénynek is fontos szerepe van. A gyertya maga Jézus szimbóluma, ahogyan világosságot ad, majd lassan elég. Ha a világi jelentést nézzük, a néphagyományokig kell visszanyúlnunk: a december 21-i napforduló után egyre világosodnak a nappalok, amíg viszont ez eljön, a gyertyák hoznak fényt az otthonainkba. 

Idén elkészítenél egy igazán egyedi adventi koszorút? Meríts ötletet az alábbi videóból:

