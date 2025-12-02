Tragikusan fiatalon hunyt el a tinilány - sokkoló, mi okozta a halálát

Áine Rose Hurst, egy 19 éves fiatal lány Boltonból idén márciusban került kórházba, miután fejfájásra panaszkodott, majd egyszer csak összeesett. Az orvosok megállapították, hogy egy vérrög súlyos agyi duzzanatot okozott a lánynál, aki tragikus módon két nappal később meghalt. Nemrég, a haláleset kivizsgálását követően derült ki, pontosan mi okozta a tinilány halálát.

Fogamzásgátló tabletta okozhatta a lány halálát / Fotó: KaryB / Shutterstock

Óriásit hibázott a fiatal lány háziorvosa

Áine 2020 óta szedte a Femodette nevű fogamzásgátló tablettát. A múlt évben egy rutinellenőrzés során egy ápoló arra kérte, hogy hagyjon fel a használatával, mivel magas vérnyomást mértek nála. Egy hónappal később azonban a háziorvosa már utasította, hogy folytassa a gyógyszer szedését, mert attól tartott, hogy a további szüneteltetés a sztrók kockázatával járhat. A bírósági vizsgálat során elhangzott, hogy az orvos arra kérte a lányt, rendszeresen ellenőrizze a vérnyomását, de mellette nyugodtan szedje tovább a gyógyszert - tudta meg a The Sun.

A boltoni halottkém, Peter Sigee a vizsgálat során elmondta, hogy az ilyen gyógyszerek mellékhatásai nagyjából „tízezerből egy” embert érinthetnek. Megállapította, hogy a fogamzásgátló közvetlenül hozzájárult Áine halálához, és a tragédiát okát egy „ritka szövődménynek” minősítette, amely egy megfelelően felírt gyógyszer következménye volt.

Áine halálának okát végül agyi vénás sinus trombózisként jelölték meg, a szájon át szedhető fogamzásgátló tablettát pedig „potenciálisan közreható tényezőként” jelölték meg.

A család korábban egy közleményben búcsúzott az elhunyt Áine-tól, akit a „leggyönyörűbb, legkedvesebb, legviccesebb és legérettebb lánynak” neveztek.

A közösségi médiában azt írták:

„Áine imádta a szüleit, a bátyját, a nagyszüleit, a nagynénjeit, a nagybácsijait, az unokatestvéreit, a párját és a barátait is. Ő volt minden társaság lelke, akinek a hangját már messziről hallani lehetett. A családunk összetört a hiányától, az életünk soha nem lesz már ugyanolyan nélküle.”