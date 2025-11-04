"Az orvosok kiröhögték a fejfájásom, miközben 10 évig nőtt egy hatalmas daganat az agyamban"

Amikor Tamara Bright súlyos fejfájásoktól és egyensúlyzavaroktól kezdett szenvedni, háziorvosa eleinte a fogamzásgátlóját okolta. Csak egy évtizeddel később, amikor a 31 éves, egygyermekes édesanya hallása romlani kezdett, küldték el végül MRI-vizsgálatra, ami leleplezte az óriási daganatot, ami agyában rejtőzött.

Éveken át nem foglalkoztak a fiatal nő fejfájásával az orvosok. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Ami csak egy fejfájásnak indult, teljesen megbénította az édesanya arcát

A tumor elhelyezkedése miatt a teeside-i édesanya elvesztette az arcizmai feletti kontrollt, így nem tud rendesen mosolyogni vagy beszélni.

Évek óta mondogattam mindenkinek, hogy valami baj van. Hatalmas megkönnyebbülés volt végre azt hallani, hogy igazam volt, tényleg van valami baj, és most már tudunk tenni ellene

- mesélte.

A diagnózis azért is volt különösen rémisztő, mert Tamara édesanyja, Amanda Bright a harmincas évei végén agydaganatban halt meg.

Tudták az orvosok az anyukám kórelőzményeit, mégsem vizsgáltak ki. Még meg is kérdeztem a háziorvost, hogy nem lehet-e ugyanolyan agydaganatom, mint anyának, de kinevettek, és azt mondták, túlreagálom.

Tamara 2015-ben kezdett fejfájásokat tapasztalni, azonban a rengeteg orvosi látogatás ellenére, mindig azt mondták, hogy nincs miért aggódnia. Tüneteit a fogamzásgátlóra, alacsony B12-szintre vagy egyszerűen arra fogták, hogy nem iszik elég vizet.

Ahogy a daganat tovább nőtt, az egyensúlyérzéke annyira romlott, hogy már nem tudott egyenesen járni.

A padlót kellett néznem, és egy vonalat követve tudtam csak nagyjából egyenesen menni.

Idővel a tünetei egyre aggasztóbbak lettek, és már látása is homályos lett, majd kis fekete pontokat kezdett el látni. Végül a fül-orr-gégész volt az első, aki komolyan vette tüneteit.

Azt mondta, hogy az én koromban, ha egyébként egészséges vagyok, és elkezdek hallásvesztést tapasztalni, az biztosan valaminek a jele. Valami okozza.

2023 júniusában küldték el MRI-vizsgálatra, és ekkor derült ki, hogy jóindulatú agydaganata van, ami az orvosok szerint több mint tíz éve ott lehetett.

Amikor először elmondta, azt mondta: "Nem egy nagy agydaganatod van, hanem egy gigantikus agydaganatod." Ezeket a szavakat sosem fogom elfelejteni.

A 4 centiméteres daganat nyomást gyakorolt a szeme mögötti területre, ami miatt homályosan látott, és a nyúltagyát is érintette. Bár némi megkönnyebbülést hozott számára a diagnózis, dühös volt, hogy ennyi időt kellett rá várnia.