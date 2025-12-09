Felfoghatatlan veszteség: 13 éves lány halt meg egy veszélyes közösségi médiás kihívás után

A 13 éves Tiegan Jarman halála megrázta egész családját és közösségét. A leicestershire-i Thurmastonban élő lányt március 6-án találták eszméletlenül a hálószobájában. A mentők mindent megtettek, de életét már nem tudták megmenteni.

Nem ez az első eset, hogy egy közösségi médiás kihívás életet követel.

Végzetesnek bizonyult a közösségi médiás kihívás

A család elmondása szerint Tiegan halálát a „chroming” nevű veszélyes közösségi médiás trend okozta. Egy oldószer-inhalálási forma, amely során hétköznapi aeroszolos termékek mérgező gőzeit szívják be néhány másodpercnyi bódulatért. Nevelőapja, Rob Hopkin szerint

„Nem lehet tudni, csinálta-e korábban, de amikor megtörtént, legalább egy dezodort használt”.

Édesapja, Paul Jarman így emlékezett rá:

„Ő volt a legmelegebb szívű, legmerészebb lány. Vicces volt, különc, mindig megnevettetett. A halála teljesen felforgatta az életem.”

Tiegan három testvért és négy mostohatestvért hagyott maga után. Nővére, Alisha petíciót indított, amely kötelező iskolai oktatásba illesztené a veszélyes online trendek tudatosítását, és szigorúbb figyelmeztetéseket követel a kockázatos háztartási termékeken.

A család szerint a közösségi platformoknak sokkal nagyobb felelősséget kellene vállalniuk.

„Kontrollálnak bizonyos tartalmakat, de ezeket a halálos trendeket nem”

– mondta Rob.

A petíció célja: feltűnőbb figyelmeztetések a dezodorokon és oldószereken, valamint az online kihívások veszélyeinek kötelező iskolai oktatása, hogy ilyen tragédia ne fordulhasson elő újra, írja a Mirror.