Berobbant Margot Robbie erotikus filmje! Szoftpornó lesz az új Üvöltő szelek film: a vágytól leolvadt a képernyőnk – Videó

Megérkezett az Emerald Fennell rendezésében készülő Üvöltő szelek első előzetese. A trailer olyan fülledt pillanatokba enged betekintést a film kedvéért visszatérő Margot Robbie és Jacob Elordi között, hogy elnézve a képeket mi is egyből kimelegedtünk. A film stílszerűen február 14-én, Valentin napon debütál a mozikban, úgyhogy akinek gondot szokott okozni a programválasztás a szerelmesek napján, annak nem is kell tovább gondolkodni.

Jacob Elordi játsza az Üvöltő szelek egyik főszerepét (Fotó: Billy Bennight/AdMedia /MediaPunch)

Üvöltő szelek, elfojtott vágyak

Az Üvöltő szelek Emily Brontë brit írónő regénye, ami a viktoriánus angol vidéken játszódik. Az alapszituációból kiindulva nem arra engedne következtetni a történet, amire az előzetes alapján számíthatunk, de pont ettől lesz ez a 2026-os év egyik legérdekesebb mozija. Emerald Fennell rendezőnő már bebizonyította, hogy nem riad vissza az extrém túlfűtött jelenetektől. Legutóbbi nagy dobása, a Saltburn, amiben szintén az új Frankenstein-film sztárja Jacob Elordi játszott főszerepet, ugyancsak bővelkedik erotikus töltetű pillanatokban.

Az Üvöltő szelek egy beteljesületlen, társadalmi különbségektől behatárolt szerelem története. A férfi főhős Heathcliff, akit Jacob Elordi alakít, egy nemes által örökbefogadott árva fiú, aki beleszeret mostohatestvérébe, Catherine-be, akit Margot Robbie játszik. De a lány a nyilvánvaló rangbeli különbségek miatt máshoz megy feleségül, bár Heathcliff iránti érzelmei változatlanok maradnak. Szerelem, bosszú, halál és a korszakban áthidalhatatlan társadalmi különbségek mozgatják a szálakat. A rendező erősen erotikus megközelítése szokatlannak tűnik, de ez csak fokozza a filmrajongók kíváncsiságát.

Negatív visszhangok

Az izgatott várakozás és a távoli bemutató ellenére már a másfél perces előzetes alapján is érkeztek negatív kritikák a filmmel kapcsolatban. A legtöbben a zeneválasztást kritizálták, ugyanis a trailer alatt hallható dal az idén három Grammy-díjat bezsebelő Charlie XCX énekesnőtől származik, továbbá a film teljes zenei repertoárját is ő szolgáltatja.

Az énekesnő tavaly nyáron megjelenő albuma hatalmasat robbant, csillaga azóta is felfelé ível. A film erotikus hangulatához jól illenek Charlie XCX dallamai, a fanyalgókat viszont zavarja, hogy egy egyértelműen klasszikus irodalmi alkotás feldolgozása ebben a stílusban valósul meg.