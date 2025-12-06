Kitálalt a szakértő: ez az a 12 kérdés, ami segíthet eldönteni, hogy te is ADHD-val küzdesz-e

Sokan nem tudják, hogy ADHD-ban, vagyis figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarban szenvednek, hiába a sok tünet. Egy ADHD-s személy ugyanis küzd a szervezéssel, időbeosztással, utasítások követésével, a fókuszálással, feladatok befejezésével. Habár a betegséget általában gyermekkorban már felfedezik, van, amikor nem érkezik meg a diagnózis. Ezért készít Dr. Ali Ajaz egészségügyi szakember ADHD-val kapcsolatos közösségi médiás videókat, hogy segítsen az embereknek a kórmegállapításban.
Dr. Ali Ajaz most, legújabb TikTok-videójában 12 kérdést tett fel annak érdekében, hogy megállapítható legyen a betegség. A kérdések a következő:
Ha a válasz a legtöbbre igen, akkor vélhetően fenn áll az ADHD lehetősége, habár pontos diagnózis ezek alapján nem állapítható meg. Mindenképp orvosra van szükség, hiszen egyéb olyan tünetek is fennállhatnak, amire alapvetően nem is gondolnánk.
Arról nem is beszélve, hogy a kezelési módok teljes mértékben az egyén által tapasztalt tünetektől függenek, és egy egészségügyi szakember különböző módszert is javasolhat a támogatásra - írja a LadBible.
