Kitálalt a szakértő: ez az a 12 kérdés, ami segíthet eldönteni, hogy te is ADHD-val küzdesz-e

Sokan nem tudják, hogy ADHD-ban, vagyis figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarban szenvednek, hiába a sok tünet. Egy ADHD-s személy ugyanis küzd a szervezéssel, időbeosztással, utasítások követésével, a fókuszálással, feladatok befejezésével. Habár a betegséget általában gyermekkorban már felfedezik, van, amikor nem érkezik meg a diagnózis. Ezért készít Dr. Ali Ajaz egészségügyi szakember ADHD-val kapcsolatos közösségi médiás videókat, hogy segítsen az embereknek a kórmegállapításban.

Online segít az ADHD-s diagnózis megállapításában Fotó: Hush Naidoo Jade Photography / Unsplash (Illusztráció)

ADHD, azaz figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar

Dr. Ali Ajaz most, legújabb TikTok-videójában 12 kérdést tett fel annak érdekében, hogy megállapítható legyen a betegség. A kérdések a következő:

Problémát okoz a mindennapi feladatokra való koncentrálás? Gyakran veszted el az időérzékedet? Gyakran követsz el figyelmetlenségből adódó hibákat? Nehezen kezdesz bele feladatokba? Gyakran halogatsz? Hamarabb kezdesz bele új feladatba, minthogy az előzőt befejeznéd? Nehezen szervezed meg mindennapjaidat? Zavarba ejt mennyire rendetlen körülötted a szobád vagy épp a munkahelyed? Gyakran elveszíted a fontos tárgyaidat (telefon, kulcs, pénztárca)? Nehezen tudsz aludni vagy kikapcsolódni? Alvási problémáid vannak, mert nem tudsz "lekapcsolni"? Nehezen várod ki a sorod, akár sorban állásról, akár beszélgetésről van szó? Nehezen figyelsz, amikor közvetlenül csak hozzá beszélnek?

Ha a válasz a legtöbbre igen, akkor vélhetően fenn áll az ADHD lehetősége, habár pontos diagnózis ezek alapján nem állapítható meg. Mindenképp orvosra van szükség, hiszen egyéb olyan tünetek is fennállhatnak, amire alapvetően nem is gondolnánk.

Arról nem is beszélve, hogy a kezelési módok teljes mértékben az egyén által tapasztalt tünetektől függenek, és egy egészségügyi szakember különböző módszert is javasolhat a támogatásra - írja a LadBible.