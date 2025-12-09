Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
"Nem tudom, mit tartogat számomra a jövő" - Harmadszor néz szembe a gyilkos kórral az édesanya

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 09. 15:30
Meglehet, az idei az utolsó karácsonya. A bátor édesanya azonban a kór dacára elhatározta, vidám és teljes ünnepük lesz a családjával.
Bors
Immár harmadik alkalommal néz szembe a tripla negatív mellrákkal a háromgyermekes édesanya, aki eltökélte, a halálos kór dacára az idén vidám és harmonikus karácsonya lesz a családjával Az 54 éves Heather Glover Macclesfieldből tudja, talán ez lesz az utolsó karácsonya, ennek ellenére igyekszik pozitív maradni.

Nyirokcsomó daganattal küzd a fiatal TikTok sztár - története több ezer embernek ad erőt
Harmadik alkalommal néz szembe a kórral az anyuka  / Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Harmadszor küzd meg a gyilkos kórral az édesanya

Nem tudom, mit tartogat számomra a jövő – abban sem vagyok biztos, ez lesz-e az utolsó karácsonyom. Mindig hihetetlenül pozitív voltam, de realisztikusnak is kell lennem 

- mondta el Heather.

Az egykori ápolónőnél először 45 éves korában diagnosztizáltak tripla negatív mellrákot. A következő évben, 2018 szilveszterén tudta meg, hogy a betegség visszatért. Megműtötték és kemoterápiát is kapott, majd öt évvel később a családjával már a gyógyulását ünnepelhette. Tavaly októberben alig várta, hogy belekezdhessen a karácsony előtti ünnepi tevékenységekbe, amikor hirtelen éles mellkasi fájdalom tört rá. Ekkor megerősítették, hogy a rák kiújult, és ezúttal a mellcsontjára és a nyirokcsomóira is átterjedt. Heather, aki a 61 éves férjével, Rich-csel, és három gyermekükkel, a 26 éves Sammel, a 20 éves Hattyvel és a 25 éves Megannel él együtt, úgy nyilatkozott, hogy a karácsonyi terveit tavaly teljesen felülírta az, ahogy el kellett kezdenie a kemoterápiát.

Szenteste még kezelés alatt álltam, így nem ez volt a legkellemesebb módja a karácsony eltöltésének. Idén, a diagnózisom ellenére, elhatároztam, hogy jól fogom érezni magam. Nagy bulit tervezünk a családdal és a barátokkal szentestére

- ecsetelte Heather, hozzátéve, tudja, hogy a rákja gyógyíthatatlan, ezért igyekszik felkészülni a jövőre.

Átadtam néhány ékszeremet a gyerekeimnek – még életemben szerettem volna odaadni nekik ezeket a becses tárgyakat, és idén egy igazán különleges karácsonyi meglepetést is tervezek nekik 

- tette hozzá a nő, akire a szerettei hihetetlenül büszkék, amiért a körülményei ellenére is képes megőrizni a humorérzékét.

Nagyon büszkék vagyunk Heatherre. Soha nem adja fel, mialatt az egész családot erősen és egyben tartja. Nagyon könnyű lenne feladni egy ilyen diagnózis után, de ő nem hagyja, hogy bármelyikünk is feladja. Soha nem találkoztam hozzá hasonló nővel 

- mondta el Heather férje, Rich, a Mirror beszámolója szerint.

 

