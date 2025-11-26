Felfoghatatlan: Legyőzte a mellrákot, nem sokkal később mégis elhunyt az ötgyermekes édesanya

Elhunyt az édesanya, mindössze néhány hónappal azután, hogy legyőzte a mellrákot. Az ötgyermekes nő, a 38 éves Cheryl McClymont volt Fauldhouse-ból, aki november harmadikán vesztette életét.

Elhunyt az édesanya, miután legyőzte a rákot / Fotó: Unsplash (illusztráció)

Legyőzte a rákot, még is idő előtt elhunyt az édesanya

Cheryl szívritmuszavarban szenvedett, egy olyan ritka betegségben, mikor a szív rendellenes ritmusban ver, gyorsan vagy szabálytalanul, a szív elektromos jeleinek zavara miatt.

Egy tripla negatív mellrákot győzött le halála előtt nem sokkal az édesanya. 2023-ban diagnosztizálták és szinte a végsőkig küzdött a betegséggel. Október 22-én ájultan talált rá partnere, aki azt hitte csak szunyókál. A dundee-i Ninewells kórházba szállították, ahol az orvosok megerősítették, hogy Cheryl hirtelen szívritmusos állapotba került és az oxigénhiány súlyos agykárosodást eredményezett nála. Bár kómába helyezték, de 12 nappal később elhunyt. Cheryl halála tragikus mód váratlan volt és meglepő módon nem függött össze rákbetegségével. Családja a kórházban végzett orvosi vizsgálatok közben tudta meg, hogy rákmentes Cheryl. Cheryl hátrahagyta partnerét, gyermekeit és édesanyját.

Partnere, Ally szeretett volna többet tenni érte.

Ally azt kívánja, bárcsak többet tehetett volna

- idézi Cheryl nővérét, Kayleigh-t a Daily Record. Elmondása szerint Cheryl négyéves lánya, Darcie még nem tudja igazán feldolgozni, hogy édesanyja elment, így magával viszi a fotóját mindenhova.

Cheryl 2023 májusában talált egy csomót a mellében, de semmit nem tapasztalt. Októberben mellrákkal diagnosztizálták. Túlesett egy egyéves kemoterápián, sugárkezelésen és immunterápián. Bár negyedik stádiumba került a rákja, jól reagált a kezelésekre, majd 2025-ben lumpektómia során eltávolították a mellét és közölték, hogy a rák kiújul, de addig nagyjából még öt év van.

Azt gondoltuk, ha egyszer legyőzi a rákot, akkor legyőzi újra

- mondta Cheryl nővére.

Cheryl családja most kivizsgáltatja magát, hogy fennáll-e náluk ugyanaz a szívbetegség, mint Cherylnél.

„Amikor megtudtuk, hogy Cheryl rákmentes volt, amikor meghalt, vegyes érzelmekkel töltött el minket. Nagyon büszkék vagyunk Cherylre, hogy legyőzte a rákot, de összetörtek minket, amikor megtudtuk, hogy a szíve egyszerűen leállt egy rejtett szívritmuszavar miatt” - Cheryl halála miatt, most arra figyelmezteti a család az embereket, hogy menjenek kivizsgáltatni magukat, ha bármi furcsát tapasztalnak, mert életet menthet.