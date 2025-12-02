"Egyetlen pillanat alatt elvesztettük" - angyalarcú 7 éves kislány halt meg a balesetben

Elsie Gascoigne, egy hétéves kislány január 3-án halt meg, miután egy futársofőr veszélyes előzési manővere során frontálisan ütközött a családja autójával Metheringham közelében, Lincolnshire-ben. A sofőr, Veselin Dudenski egy Citroen Relayt vezetett, és nem vette észre a rejtett útszakaszra figyelmeztető táblát, mielőtt összeütközött a kék Kia Rióval, amelynek hátsó ülésén Elsie utazott. A kislány másnap a kórházban meghalt, édesapja pedig maradandó sérüléseket szenvedett.
Dudenskit halálos közúti veszélyeztetés és súlyos testi sértés okozása miatt hat év börtönre ítélték, miután korábban bűnösnek vallotta magát. A család a tárgyalás után megrendítő közleményt adott ki .
Az életünk összeomlott, amikor a gyönyörű Elsie-nket egy idegen felelőtlen cselekedete elragadta tőlünk, alig öt percre az otthonunktól
– írták.
Egyetlen pillanat alatt vesztettük el őt, annak az esélye nélkül, hogy még egyszer elmondhassuk neki, mennyire szeretjük és imádjuk.
A család azt is felidézte, hogy Elsie tele volt élettel.
Energiával teli, játékos, kíváncsi kislány volt, aki mindig valami csínytevést tervezett. Sosem állt le a beszéddel, mellette az élet sosem volt csendes vagy unalmas.
Elsie különösen szerette az állatokat, főleg a lovakat, és imádott lovagolni. Gyengéd természete miatt gyakran mentett katicákat, akiknek kis élőhelyet épített nekik. Rajongott az egyszarvúakért, a szivárványokért és mindenért, ami egy gyerek számára varázslatos. A karácsony volt a kedvenc ünnepe, és mindig szomorú volt, amikor véget ért - tudta meg a Mirror.
Édesanyja, Kerry így búcsúzott tőle:
„Elsie volt a legkisebb gyermekem, az utolsó esélyem arra, hogy anya legyek. Különleges kötelék volt köztünk. Egy gyerek elvesztése a legkegyetlenebb büntetés, amit egy ember elszenvedhet. Minden egyes nap keresem őt, és szeretni fogom, amíg csak élek. Örökké hiányozni fog.
Az édesapa hozzátette:
Elsie volt az egyetlen gyermekem. Félelem nélküli, vicces kislány volt, semmi sem pótolhatja a közös öleléseinket és bolondos dalainkat. Minden reggel rá gondolok elsőként, és este ő az utolsó gondolatom.
A család továbbá köszönetet mondott a Lincolnshire-i rendőrségnek a támogatásért és a kitartó munkáért, amelynek köszönhetően igazságot szolgáltattak nekik.
