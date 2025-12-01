Harmadszor néz szembe a gyilkos kórral a tündéri kislány, mindenki összefogott érte: "Az ő harcuk a mi harcunk"

Az amerikai Staten Island közössége példátlan összefogással állt ki egy kislány, Lucy Dina mellett, aki már harmadszor néz szembe a neuroblasztómával, egy ritka és agresszív gyermekkori ráktípussal. Lucy története 2020-ban kezdődött, amikor mindössze kilenc hónapos volt, és a szülők által ártalmatlannak hitt szemirritáció mögött egy mandarin méretű daganatot találtak.

Az egész városrész összefogott a kislányért

A kislány mindenkitől erőt kap

Azóta Lucy megterhelő kezeléseken esett át: agyműtéteken, kemoterápián és immunterápián. Édesanyja, a 43 éves Lori Del Percio szerint lánya már csecsemőként is hihetetlen erőről tett tanúbizonyságot, a hasi műtét után mindössze öt órával már ki akart mászni a kiságyból, epidurállal a hátában.

2025 augusztusában ismét kiújult a betegsége. Lucy két kemoterápiás kúrán és egy kombinált kezelésen van túl, most pedig hosszú távú Lorlatinib-terápiára készül. Mivel nehezen tudja lenyelni a gyógyszereket, nemrég tubust kapott, hogy megkaphassa a szükséges kezelést.

A család otthoni körülményei tovább nehezítették mindennapjaikat: korábbi lakásukban fekete penész és csőtörések is veszélyeztették Lucy gyógyulását. Bár kaptak egy új lakást, ott bolhák és lárvák jelentek meg, ami újabb kihívások elé állította őket.

Barátaik GoFundMe gyűjtése már több mint 20 000 dollárt hozott össze, hogy segítsék a családot a kezelések és a költözés terheiben. A támogatás azonban nem áll meg itt: december 7-én jótékonysági rendezvényt tartanak DJ-vel, tombolával és sorsolással.

Nagyon jó látni, hogy a közösség összefog egy családért, amely élete egyik legnehezebb időszakát éli át

– mondta Lucy édesanyja.

A szervező, Billy Contreras szerint „bármelyikünk gyermeke lehetne a helyében”, ezért mindent megtesznek a család támogatásáért. Ahogy fogalmazott:

Az ő harcuk a mi harcunk.

Lucy története másokat is inspirált: Jim Hickey, a gyermekrák elleni küzdelem ismert aktivistája és tengerészgyalogos veterán karácsony napján Montaukból indul gyalog, és egy hónap alatt érkezik Staten Islandre, hogy adományokat gyűjtsön a családnak, derül ki a Staten Island Live cikkéből.