Szívszaggató: így töltik a karácsonyt a beteg és mélyszegénységben élő gyermekek

A legtöbb családban a karácsony egyet jelent a szeretettel, az örömmel és az ajándékokkal. De vannak gyermekek és családok, akiknek az ünnepek csak a csendes küzdelemről szólnak. Országszerte ugyanis súlyosan beteg, vagy éppen mélyszegénységben élő apróságok készültek karácsonyra, akik legtöbbször csupán egyetlen dologról álmodnak: az egészség reményéről vagy éppen arról, hogy kerüljön kenyér az asztalra. Így történt ez idén a Karajcsovics családnál, ahol Beáta, kisfia, Milán és férje, Laci számára a tél minden évben egy újabb próbatételt jelent. Idén különösen súlyos helyzetbe kerültek: Beáta és Milán is beteg, a család így a betegségben és mélyszegénységben próbál boldogulni. Az idei ünnep kicsit más volt: egy jótevőjük idén támogatta őket, így egy ideig fellélegezhetett a család. Szívszorító összeállításunkhoz kattints cikkünkre.

A csorvási család idén karácsonykor is a betegség és a szegénység ellen küzd Fotó: olvasói



Temetőben ünnepli a karácsonyt a kocséri kettős tragédia áldozatának özvegye és gyermekei

Több családnak is sok lenne az a csapás, amit a Kocséron élő családanyának, Kis Erzsébetnek át kellett élnie alig egy év alatt. Az asszony ugyanis először 17 éves fiát, Dávidot vesztette el, miután gyermeke rákban elhunyt, majd szinte pontosan egy évre rá férjét, Attilát kellett eltemetnie egy borzalmas autóbaleset után. Mint arról a Bors is beszámolt, aznap a családapa, Attila éppen főnökével és annak apjával indult munkába, azonban a sofőr - ismeretlen okokból - áttért a szemközti sávba, ahol egy kombájnnal ütközött. Attila és egy másik utas azonnal meghaltak, egyedül a sofőr élte túl a balesetet. A család szinte összeroppant a gyásztól, azóta nem múlik el nap, hogy ne gondolnának Attilára és Dávidra. A családban a karácsony sem ugyan olyan, mint máshol:

Nincs nagy ünneplés, nincs hangoskodás. A gyerekeknek lesz persze egy kis ajándék, meg bejgli és káposzta, de Attiláék nélkül már nem ünneplünk igazán. Vettem nekik a közös sírjukra karácsonyi koszorút, ezt fogjuk elhelyezni és együtt fogunk emlékezni rájuk a temetőben

- mondta a Borsnak a gyászoló asszony.