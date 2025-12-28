Szívszaggató: így töltik a karácsonyt a beteg és mélyszegénységben élő gyermekek

A legtöbb családban a karácsony egyet jelent a szeretettel, az örömmel és az ajándékokkal. De vannak gyermekek és családok, akiknek az ünnepek csak a csendes küzdelemről szólnak. Országszerte ugyanis súlyosan beteg, vagy éppen mélyszegénységben élő apróságok készültek karácsonyra, akik legtöbbször csupán egyetlen dologról álmodnak: az egészség reményéről vagy éppen arról, hogy kerüljön kenyér az asztalra. Így történt ez idén a Karajcsovics családnál, ahol Beáta, kisfia, Milán és férje, Laci számára a tél minden évben egy újabb próbatételt jelent. Idén különösen súlyos helyzetbe kerültek: Beáta és Milán is beteg, a család így a betegségben és mélyszegénységben próbál boldogulni. Az idei ünnep kicsit más volt: egy jótevőjük idén támogatta őket, így egy ideig fellélegezhetett a család. Szívszorító összeállításunkhoz kattints cikkünkre.
Több családnak is sok lenne az a csapás, amit a Kocséron élő családanyának, Kis Erzsébetnek át kellett élnie alig egy év alatt. Az asszony ugyanis először 17 éves fiát, Dávidot vesztette el, miután gyermeke rákban elhunyt, majd szinte pontosan egy évre rá férjét, Attilát kellett eltemetnie egy borzalmas autóbaleset után. Mint arról a Bors is beszámolt, aznap a családapa, Attila éppen főnökével és annak apjával indult munkába, azonban a sofőr - ismeretlen okokból - áttért a szemközti sávba, ahol egy kombájnnal ütközött. Attila és egy másik utas azonnal meghaltak, egyedül a sofőr élte túl a balesetet. A család szinte összeroppant a gyásztól, azóta nem múlik el nap, hogy ne gondolnának Attilára és Dávidra. A családban a karácsony sem ugyan olyan, mint máshol:
Nincs nagy ünneplés, nincs hangoskodás. A gyerekeknek lesz persze egy kis ajándék, meg bejgli és káposzta, de Attiláék nélkül már nem ünneplünk igazán. Vettem nekik a közös sírjukra karácsonyi koszorút, ezt fogjuk elhelyezni és együtt fogunk emlékezni rájuk a temetőben
- mondta a Borsnak a gyászoló asszony.
Bár ma már a karácsony központi eleme a karácsonyfa és annak dizánja, korántsem volt mindig így. Az örökzöldek ugyan már az ókortól kezdve fontos szereplői voltak a téli időszaknak, a kor embere ugyanis úgy hitte: elűzi a boszorkányokat és gonosz lelket, távol tartja a betegséget. A karácsonyfaállítás viszont már egy jóval régebbi hagyomány, csupán a 16. században kezdett el terjedni a Német-római Birodalomban. Aligha meglepő, hogy az Egyesült Államokba is ők vitték át a szokást: az 1830-as években a Pennsylvaniába érkező német telepesek állították először fát. Magyarországon az első karácsonyfa is erre az időszakra datálható: valószínűleg Brunszvik Teréz grófnő állította 1824-ben, elterjesztésében pedig jelentős szerepe volt a Podmaniczky és a Bezéredy családoknak is. Az új szokás a városokban viszonylag gyorsan meghonosodott, azóta szerves részét képezik a karácsonynak. A divat és a díszítés persze korszakonként változik. Ha szeretnéd megnézni, hogyan díszítették régen a fákat, nézd meg galériánkat.
Immár 30 éves múltra tekint vissza a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet adventi adománygyűjtése és ezzel együtt a fővárosi szeretetvendégség, amely nagy utat járt be ez idő alatt és mára Magyarország legnagyobb ünnepi összefogásává nőtte ki magát. A fővárosi vendégséget a csepeli víztoronynál felállított ételosztó ponton rendezték meg, ahol egy héten keresztül minden nap ezer adag meleg étellel készültek. Mint mondták, a sor minden nap picivel hosszabb, hiszen ahogy híre megy a szeretetvendégségnek, úgy egyre többen érkeznek. A Segélyszervezet nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy az oda látogatók ünnepi hangulatban fogyaszthassák el az ételt:
Karácsonyi hangulatban, feldíszített, meleg sátorban várjuk őket, beszélgetünk velük egy kicsit, miközben a háttérben ünnepi zene szól
– mondta a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója.
Folyamatosan próbára teszi az élet és a sors Farkas Évát. Az asszonynak ugyanis egy sztrók miatt először a férje került kerekesszékbe, egy éve pedig imádott fiát vesztette el tragikus tüdőembólia után.
Éva mégsem fordult el a világtól, éppen ellenkezőleg: az asszony ápolónőként dolgozik, így amellett, hogy minden nap ápolja férjét, nap mint nap súlyosan beteg emberekkel foglalkozik, míg karácsonykor csomagokat oszt szét a rászorulóknak.
Éva az Üdvhadsereg és a Máltai Szeretetszolgálat csomagjait készíti elő azoknak a családoknak, akik rokkantnyugdíjasok vagy súlyos betegségben és szegénységben élnek. Évi most egy kis terhet próbál levenni a vállukról, mert pontosan tudja, milyen nehéz ilyen helyzetben élni.
