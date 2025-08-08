Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Kocséri kettős tragédia: az elhunyt Attila pillangó képében jelent meg a feleségének

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 16:00
Kocsérbaleset
Május 8-án, Kocsér közelében egy személyautó ismeretlen okokból áttért a szemközti sávba és összeütközött egy kombájnnal. A kocséri kettős tragédia két életet követelt: meghalt Erzsébet férje, Attila, és a kollégája. Attila a baleset után pillangó képében jelent meg a feleségénél.
Mongyi Nikolett
Elképesztő égi jelenségről számolt be a Borsnak a Kocséron élő Kis Erzsébet. Korábban lapunk írta meg, hogy az asszony 17 éves kisfia rákban elhunyt, majd egy évre rá, majdnem pontosan ugyanakkor a kocséri kettős tragédia részvevőjeként férje, Attila autóbalesetben hunyt el. Az asszony mind a két tragédia után elképesztő jelenségre figyelt fel. 
 

kocséri kettős tragédia
Attila a kocséri kettős tragédia részvevője volt, míg Dávidka rákban hunyt el Fotó: olvasói

Attila eljött elbúcsúzni a kocséri kettős tragédia után

 

Erzsébet az otthonukban ülve megdöbbentő jelenségre figyelt fel akkor, amikor kisfia, Dávidka elhunyt. Egy pillangó szállt be a lakásukba, ami el is időzött a nő karján. 

 Pillangó képében jöttek el hozzám elköszönni 

– kezdte lapunknak Erzsébet. - A kisfiam halála után berepült egy gyönyörű pillangó a szobába, majd az órára szállt a 12-es számhoz közel. A kis Dávidkám épp 12-én halt meg.

kocséri kettős tragédia
A pillangó épp a 12-es számhoz repült Fotó: olvasói

Ám itt még nem ért véget a történet, ugyanis egy évvel a gyermek halála után, majdnem ugyanakkor az édesapját, Attilát borzasztó autóbaleset érte. Erzsébet szerint ő is visszatért hozzá. 

 A kisfiam után elhunyt a férjem is

 – folytatta tragédiájukat a több gyermeket nevelő asszony. - Azt mondták, hogy Attila többet nem tér haza, de ez nem volt teljesen igaz. A balesete után nem sokkal megjelent ismét egy pillangó, körbe nézett, majd leszállt az órán a 8-as számra. Attila balesete 8-án történt…. Ezután fogta magát és a karomra szállt és így voltunk percekig. Éreztem, hogy mind a két esetben ők azok, Dávidka és Attila így jött el hozzánk utoljára elköszönni.

kocséri kettős tragédia
Attila halála után a pillangó a 8-as számra repült Fotó: olvasói

A gyermek és az édesapja közös sírt kaptak, most már együtt nyugodhatnak. 

 Nagyon nehéz elfogadni, hogy ők már nincsenek többé, de tudom, hogy együtt vannak a Mennyországban. Attila vigyáz a fiúnkra, onnan néznek le ránk

 – zárta gondolatait az asszony. 

 

