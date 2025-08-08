Kocséri kettős tragédia: az elhunyt Attila pillangó képében jelent meg a feleségének

Elképesztő égi jelenségről számolt be a Borsnak a Kocséron élő Kis Erzsébet. Korábban lapunk írta meg, hogy az asszony 17 éves kisfia rákban elhunyt, majd egy évre rá, majdnem pontosan ugyanakkor a kocséri kettős tragédia részvevőjeként férje, Attila autóbalesetben hunyt el. Az asszony mind a két tragédia után elképesztő jelenségre figyelt fel.
Erzsébet az otthonukban ülve megdöbbentő jelenségre figyelt fel akkor, amikor kisfia, Dávidka elhunyt. Egy pillangó szállt be a lakásukba, ami el is időzött a nő karján.
Pillangó képében jöttek el hozzám elköszönni
– kezdte lapunknak Erzsébet. - A kisfiam halála után berepült egy gyönyörű pillangó a szobába, majd az órára szállt a 12-es számhoz közel. A kis Dávidkám épp 12-én halt meg.
Ám itt még nem ért véget a történet, ugyanis egy évvel a gyermek halála után, majdnem ugyanakkor az édesapját, Attilát borzasztó autóbaleset érte. Erzsébet szerint ő is visszatért hozzá.
A kisfiam után elhunyt a férjem is
– folytatta tragédiájukat a több gyermeket nevelő asszony. - Azt mondták, hogy Attila többet nem tér haza, de ez nem volt teljesen igaz. A balesete után nem sokkal megjelent ismét egy pillangó, körbe nézett, majd leszállt az órán a 8-as számra. Attila balesete 8-án történt…. Ezután fogta magát és a karomra szállt és így voltunk percekig. Éreztem, hogy mind a két esetben ők azok, Dávidka és Attila így jött el hozzánk utoljára elköszönni.
A gyermek és az édesapja közös sírt kaptak, most már együtt nyugodhatnak.
Nagyon nehéz elfogadni, hogy ők már nincsenek többé, de tudom, hogy együtt vannak a Mennyországban. Attila vigyáz a fiúnkra, onnan néznek le ránk
– zárta gondolatait az asszony.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.