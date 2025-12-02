Versenyt fut az idővel egy család, miután kislányukat rendkívül ritka betegséggel diagnosztizálták

Egy család világa pillanatok alatt összeomlott, miután aggasztó kiütést vettek észre kislányukon. Bár azonnal a sürgősségire siettek, ez a szörnyű tünetek sokaságának még csak a kezdete volt, amelyek árnyékában egy ritka betegség állt.

A ritka betegség miatt karanténba kellett vonulnia a kislánynak. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Pillanatok alatt felforgatta a család életét a ritka betegség

Hayley Fairley csak kiütésekkel vitte lányát, Milliet először a kórházba, de fejfájás, véraláfutások és ájulás tünetei után tudta, hogy valami nincsen rendben. A legnagyobb sokk akkor érte a családot, amikor csupán napokkal 13. születésnapja előtt egy rendkívül ritka vérképzőszervi rendellenességet diagnosztizáltak nála, és szembesültek azzal, hogy versenyt kell futniuk az idővel, hogy őssejt-donort találjanak.

Az Eastbourneből származó Millienél aplasztikus anémiát diagnosztizáltak, amely az Egyesült Királyságban körülbelül minden egymillió emberből két embert érint. A ritka állapot miatt a csontvelő nem tud elegendő új vérsejtet termelni a szervezet normális működéséhez, ami megnehezíti a fertőzések leküzdését, a vérzés elállítását és az oxigénszállítást.

47 éves édesanyja, Hayley elmondta, hogy a diagnózis egyik napról a másikra megváltoztatta családjuk életét.

Teljesen összetörtünk. A lehető legrosszabb hír, hogy a gyermeked életveszélyes állapotban van, egyik napról a másikra teljesen megváltoztatta az életünket

- tette hozzá.

Az orvosok közölték Millie családjával, hogy őssejt-transzplantációra van szüksége az állapota kezelésére. Édesanyja azonban aggódik, hogy nem találnak időben donort.

Próbálok pozitív maradni az egészben, de nagyon felkavaró volt, amikor a családból senki sem volt megfelelő donor.

Betegsége miatt még barátait sem láthatja a kislány

Miután fejfájásra, rengeteg véraláfutásra és néhányszor ájulásra panaszkodott, Milliet a háziorvosa vérvizsgálatra küldte. Amíg az eredményekre vártak, az édesanyja enyhe kiütést vett észre, ezért a sürgősségire vitte. Ezt követően további vérvizsgálatok, röntgen és MRI után a kislány megkapta a diagnózist, és átszállították a londoni King's College Kórházba. Jelenleg rendszeres kezelésben részesül a Brighton Royal Gyermekkórházban, és kénytelen volt karanténba vonulni.

A kislányomnak tinédzserként kellene kezdenie az életet, de annyira sebezhető, hogy otthon vagy kórházban kell karanténban lennie. Nem láthatja a barátait, és ez egy nagyon magányos időszak volt számára. Csak azt akarjuk, hogy jobban legyen, hogy visszakaphassa az életét.

Millie családja most a DKMS vérrákos jótékonysági szervezettel együttműködve azon dolgozik, hogy több embert ösztönözzenek a donorként való regisztrációra, és remélhetőleg találjanak neki egy megfelelő donort - írta a The Sun.