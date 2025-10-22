„Kiütés miatt mentem orvoshoz, a diagnózis teljesen tönkretette az életem”

A 25 éves Becky Bowes úgy érzi, mintha kezdené elveszíteni az életét, mióta felkereste háziorvosát egy karján megjelenő kiütés miatt. A vizsgálat során egy meglepő diagnózis tárult fel mind az orvos, mind a lány számára, melynek tünete már öt éve jelen volt a testében.

Riasztó diagnózist kapott a fiatal lány / Fotó: Freepik.com/Illusztráció

A diagnózis teljesen sokkoló volt

Az orvosa által feltárt diagnózis egy golflabda méretű csomót fedezett fel a nyakában. Miután papilláris pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak nála, mely áttétes volt a tüdejében. Becky most másokat bátorít, hiszen tünetei már évek óta jelentkeztek nála, mint később rájött, csak nem tulajdonított nekik különösebb jelentőséget.

„Ez a folyamatos küzdelem elvette az egész életemet. Nem tudtam elhinni, hogy [a csomó] már olyan régóta ott volt, és én nem vettem észre. Az orvosok többször is azt mondták, hogy valószínűtlen, hogy rák lenne – bár mélyen legbelül tudtam, hogy az” - mondta Becky.

Az ilyen típusú pajzsmirigyrák nem produkál az elején különösebb tüneteket. Későbbi fázisaiban nyaki csomót, hangváltozásokat vagy nyelési nehézségeket tapasztalhatnak a betegek.

Antidepresszánsokat kapott, de nem dolgoztak mentális nehézségein különösebben. Rendkívül csalódott volt, amiért az orvosok nem foglalkoztak vele és nem kapott szakszerűbb ellátást. Úgy véli, ha kivizsgálták volna, akkor nem terjedt volna el a rákja.

2020-ban kapta meg a diagnózist, ezt követően pedig megműtötték. Eltávolították a pajzsmirigyét és 22 nyirokcsomóját, melyből 13 rákos volt. Majd ezt követően két különböző jódkezelést kapott, mely nem volt sikeres.

Krónikus fáradtságot állapítottak meg nála, ami miatt nem bír ébren maradni hosszabb ideig. A kezelések után Beckynek szembe kellett néznie a nyilvánosság ítélkezéseivel, mivel látható változásokon esett át, ami a külsején is meglátszott.

Amikor a hegem [a műtét után] friss volt, határozottan sokan nézték. Most azonban nagyon halvány, így senki sem veszi észre, hacsak nem mutatom fel

- nyilatkozta a lány.

Súlyt szedett fel és látható striák keletkeztek a lábán. Annak ellenére, hogy kezelése óta a rákkeltő markerei alacsonyak és stabilak maradtak, rendkívül fél, hogy másodlagos rákja lesz, vagy, hogy később nem lehet gyermeke. Ezért félévente ellenőrzi, hogy a markerei nem emelkedtek-e meg - írja a Mirror.