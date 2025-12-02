"Ripityára tört a szívünk" - Meghalt a 14 éves fiú, aki az országban legfiatalabbként küzdött ezzel a betegséggel

A 14 éves Kyle Sieniawski teljesen átlagos kamasz fiú volt, egészen addig, amíg 10 hónappal ezelőtt sokkoló diagnózist nem kapott. A sportrajongó Kyle korábban taekwondózott, ám 2023 márciusában azt vette észre, hogy a bal karja nem mozog rendesen: ez volt az első jele annak a pusztító betegségnek, ami később az életét követelte.

Mindössze 14 évesen legyőzte a betegség a kamasz fiút / Fotó: Andrei_R / Shutterstock

Az országban legfiatalabbként küzdött a betegséggel

Ezután egy sor vizsgálat vette kezdetét, míg végül a szülők, Melanie és Mark idén januárban megkapták a döbbenetes diagnózist arról, hogy a fiuk motoros neuronbetegségben (ALS) szenved. A családdal azt is közölték, hogy a dél-walesi Pontypriddből származó kamasz fiú a legfiatalabb ember az Egyesült Királyságban, akinél ezt a betegséget diagnosztizálták, amely általában 50 év feletti felnőtteket érint. Kyle ezután a cardiffi Noah's Ark Gyermekkórházba került, ahol az állapota folyamatosan romlott.

Nyilvánvalóan nagyon kétségbe vagyunk esve. Gyakorlatilag a kórházban élünk, mindannyiunk élete szünetel. Elég ijesztő, mert amikor bevittük, Kyle még tudott járni, most pedig már semmire nem képes

- nyilatkozta augusztusban az anya, Melanie.

Nemrég a szülők, valamint Kyle idősebb testvére, a 18 éves Liam azzal a szomorú hírrel állt elő, hogy a fiatal fiú tragikus módon elhunyt a szerettei körében, alig tíz hónappal a diagnózis felállítása után.

Nagyon-nagyon fogsz hiányozni, pajti: jobban szeretünk, mint azt szavakkal ki tudnánk fejezni. Már látjuk is magunk előtt, ahogy kihívod a két nagymamádat és nagypapádat egy Connect 4 játékra odaát, és mosolyt csalsz az arcukra, ahogy korábban minket is millió alkalommal mosolyra fakasztottál. Minden egyes nap gondolni fogunk rád, gyönyörű fiú

- olvasható a család által kiadott közleményben, akit azt is elmondták, hogy Kyle minden erejével küzdött, ám végül a betegség kerekedett felül.

Nem áll módunkban leírni, mit érzünk… Ripityára tört a szívünk

- tette hozzá a két gyászoló szülő, Mark és Melanie, a The Sun beszámolója szerint.